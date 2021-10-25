Empresário chinês que morava em Cachoeiro é morto a tiros na Bahia

Empresário chinês de Cachoeiro é assassinado a tiros na Bahia Crédito: Redes Sociais

Segundo a Polícia Civil da Bahia, o crime está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Saúde, que fica a 353 km de Salvador. A autoria e a motivação estão sendo apuradas.

Até o momento, as informações da Polícia Civil são de que Li estava com mais duas pessoas analisando a área quando foi rendido por um homem, que atirou contra ele.