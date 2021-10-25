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Empresário chinês que morava em Cachoeiro é morto a tiros na Bahia

Li Jinlin, de 40 anos, foi morto neste sábado (23). Ele estava na Bahia analisando uma área a ser explorada para extração de granito
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

25 out 2021 às 13:20

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 13:20

Li Jinlin, de 40 anos, foi morto neste sábado (23). Ele estaria na Bahia analisando uma área a ser explorada para extração de granito
Empresário chinês de Cachoeiro é assassinado a tiros na Bahia Crédito: Redes Sociais
Um empresário chinês que morava em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi morto a tiros no Estado da Bahia, neste sábado (23). Li Jinlin, de 40 anos, foi assassinado enquanto visitava uma área a ser explorada para extração de granito.
Segundo a Polícia Civil da Bahia, o crime está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Saúde, que fica a 353 km de Salvador. A autoria e a motivação estão sendo apuradas.
Até o momento, as informações da Polícia Civil são de que Li estava com mais duas pessoas analisando a área quando foi rendido por um homem, que atirou contra ele.
Li ficou conhecido em Cachoeiro porque além de trabalhar no setor de mármore e granito, era proprietário de uma pastelaria na região Central da cidade.

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