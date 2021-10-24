Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Foram detidos

Suspeitos de assalto são baleados em perseguição policial em Cachoeiro

Segundo a PM, dupla foi flagrada assaltando uma mulher e, durante perseguição policial, atirou contra os militares, que revidaram. Os jovens, de 19 e 24 anos, foram socorridos para um hospital e detidos

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 12:45

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

24 out 2021 às 12:45
Arma apreendida com os suspeitos
Arma apreendida com os suspeitos Crédito: Divulgação - Polícia Militar
Dois jovens, de 19 e 24 anos, foram flagrados pela Polícia Militar no momento em que assaltavam uma mulher na noite deste sábado (23), no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Segundo a PM, a dupla tentou fugir e atirou contra os militares, que revidaram. Eles foram baleados e detidos. 
A Polícia Militar informou que os dois jovens estavam em uma motocicleta e foram flagrados assaltando uma mulher que passava pela rua. Militares em uma viatura perseguiram a dupla pelas ruas do bairro Aeroporto e os militares viram o momento em que um deles arremessou vários aparelhos de celular.
De acordo com a corporação, um dos suspeitos atirou em direção a viatura e os militares revidaram. Enquanto passavam próximo ao Parque de Exposições, os suspeitos foram atingidos e caíram da moto. Um jovem de 19 anos foi atingido no braço e na região lombar e o outro, de 24, foi baleado na perna.
Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, onde permanecem internados sob escolta policial. A PM conseguiu recuperar apenas um aparelho celular. Um revólver calibre 22 utilizado pela dupla foi apreendido e encaminhado à Polícia Civil.

Veja Também

Acidente com incêndio deixa um morto e dois feridos na BR 101, em Guarapari

Motorista fica ferido em acidente entre carro e carreta em Iconha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Cachoeiro de Itapemirim
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Isabel Veloso anuncia sexo e nome do bebê que espera
Viúvo de Isabel Veloso rebate críticas sobre namoro: 'Seguir em frente não é falta de amor'
Novas imagens mostram os momentos antes do assassinato de casal em Cariacica por policial militar
Novas imagens mostram momentos antes de PM matar casal em Cariacica
Imagem de destaque
O que é hemofilia? Veja 6 mitos e verdades sobre a doença

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados