Suspeitos de assalto são baleados em perseguição policial em Cachoeiro

Arma apreendida com os suspeitos Crédito: Divulgação - Polícia Militar

Dois jovens, de 19 e 24 anos, foram flagrados pela Polícia Militar no momento em que assaltavam uma mulher na noite deste sábado (23), no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. Segundo a PM, a dupla tentou fugir e atirou contra os militares, que revidaram. Eles foram baleados e detidos.

A Polícia Militar informou que os dois jovens estavam em uma motocicleta e foram flagrados assaltando uma mulher que passava pela rua. Militares em uma viatura perseguiram a dupla pelas ruas do bairro Aeroporto e os militares viram o momento em que um deles arremessou vários aparelhos de celular.

De acordo com a corporação, um dos suspeitos atirou em direção a viatura e os militares revidaram. Enquanto passavam próximo ao Parque de Exposições, os suspeitos foram atingidos e caíram da moto. Um jovem de 19 anos foi atingido no braço e na região lombar e o outro, de 24, foi baleado na perna.