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"Vocês me acharam"

Suspeito de assassinato na Bahia é preso no Aeroporto de Vitória

De acordo com informações da PF, o homem detido responde pelo crime de homicídio qualificado na cidade de Teixeira de Freitas; contra ele havia mandado de prisão preventiva

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 08:38

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

23 out 2021 às 08:38
Fachada do Aeroporto de Vitória
Polícia Federal prende suspeito de assassinato no Aeroporto de Vitória Crédito: Zurich Airport Brasil/Divulgação
Um foragido do Estado da Bahia, que estava trabalhando em obras na área do Aeroporto de Vitória, foi preso na noite desta sexta-feira (23) pela Polícia Federal.
Suspeito de assassinato na Bahia é preso no Aeroporto de Vitória
De acordo com informações da PF, o homem preso responde pelo crime de homicídio qualificado na cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia. Por este motivo, havia um mandado de prisão preventiva decretado em seu desfavor e, se condenado pelo Tribunal do Júri, poderá receber uma pena de até 30 anos.
O suspeito havia sido contratado dois dias antes, na quarta-feira (21), para trabalhar no aeroporto da Capital capixaba. A Polícia Federal faz verificações de antecedentes criminais das pessoas que atuam nas áreas controladas e encontrou registro do trabalhador. Segundo a PF, o homem não resistiu à ordem de prisão dos policiais e disse: “Vocês me acharam, né?”

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