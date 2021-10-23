Suspeito de assassinato na Bahia é preso no Aeroporto de Vitória

De acordo com informações da PF, o homem preso responde pelo crime de homicídio qualificado na cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia. Por este motivo, havia um mandado de prisão preventiva decretado em seu desfavor e, se condenado pelo Tribunal do Júri, poderá receber uma pena de até 30 anos.

O suspeito havia sido contratado dois dias antes, na quarta-feira (21), para trabalhar no aeroporto da Capital capixaba. A Polícia Federal faz verificações de antecedentes criminais das pessoas que atuam nas áreas controladas e encontrou registro do trabalhador. Segundo a PF, o homem não resistiu à ordem de prisão dos policiais e disse: “Vocês me acharam, né?”