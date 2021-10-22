Justiça mantém prisão de suspeito de matar vendedora em Cachoeiro

Comerciante foi preso suspeito de matar Roseli Valiati Farias, de 47 anos, Crédito: Montagem | A Gazeta

Em audiência de custódia realizada nesta sexta-feira (22), a juíza Priscilla Bazzarella de Oliveira converteu em preventiva a prisão em flagrante de Alexandre Vaz Nunes. O mandado de prisão tem validade até 20 de outubro de 2029, segundo o documento.

Durante as investigações, os policiais apreenderam na quarta-feira, na casa do suspeito, um revólver calibre 38 e uma pistola .380, além de munições e dois carregadores.

RELEMBRE O CRIME

À polícia, Alexandre confessou ter assassinado sua namorada, a vendedora Roseli Valiati Farias, com um tiro na cabeça. A vítima foi atingida pelo disparo enquanto dormia no sofá, na noite de domingo, na casa do suspeito, no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim.

O corpo dela foi enterrado pelo pecuarista em uma cova rasa em uma estrada em Presidente Kennedy, próximo à divisa com o Estado do Rio de Janeiro . Ao confessar o crime para o delegado Felipe Vivas, chefe da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), Alexandre Vaz Nunes disse haver programado terminar o relacionamento.