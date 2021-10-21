Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Relacionamento recente

Vendedora de Cachoeiro foi morta ao querer terminar relação, diz polícia

O corpo de Roseli foi encontrado em Presidente Kennedy em estado avançado de decomposição. Comerciante foi preso suspeito de cometer o crime

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 11:27

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

21 out 2021 às 11:27
Comerciante foi preso suspeito de matar Roseli Valiati Farias, de 47 anos,
Comerciante foi preso suspeito de matar Roseli Valiati Farias, de 47 anos Crédito: Montagem | A Gazeta
A vendedora de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, que estava desaparecida desde o último domingo (17), foi morta após descobrir que o homem com quem estava se relacionando estaria mentindo para ela. A informação foi dada pela família e confirmada pela polícia, que investiga o caso.
Segundo informações da delegacia de Polícia Civil de Cachoeiro, uma possibilidade é que ela teria tentado terminar o relacionamento após descobrir as mentiras e, diante disso, o suspeito, que seria casado, cometeu o crime.
A família da vendedora disse que o relacionamento entre Roseli Valiati Farias, de 47 anos, e o suspeito era recente e que ele teria omitido informações pessoais, como um casamento e dado um nome falso a ela. A Polícia não informou a identidade do suspeito do crime, mas a TV Gazeta apurou que ele é comerciante e se chama Alexandre Nunes. 

CORPO ENCONTRADO PRÓXIMO À DIVISA COM O RIO DE JANEIRO

O corpo foi encontrado numa estrada vicinal na localidade de Marobá, em Presidente Kennedy, próximo à divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro, onde o homem indicou. Segundo a polícia, o corpo estava em avançado estado de decomposição. Ele mesmo contou aos policiais que, após tirar a vida da vendedora, colocou o corpo no carro e o levou até o local onde foi localizado na noite desta quarta-feira (20).

CARRO DA VENDEDORA FOI ABANDONADO POR SUSPEITO EM CACHOEIRO

O carro da vendedora, um Toyota Corolla, foi encontrado na segunda-feira (18), estacionado e fechado, em Cachoeiro, no local conhecido como Trevo da Viação Itapemirim. Familiares acionaram um chaveiro e, dentro do veículo, encontraram um chinelo e a bolsa dela. A polícia teve acesso à imagens de videomonitoramento que mostraram que, quem abandonou o carro, foi o suspeito.

O QUE O SUSPEITO DISSE À POLÍCIA

Segundo delegado Felipe Vivas, que está investigando o caso, o suspeito disse, durante o interrogatório, que estava se relacionando com Roseli desde abril e que se conheceram em aplicativo de romance, mas que ele não tinha interesse em manter a relação.
“Ele não tinha interesse de continuar com essa relação (a versão dele), mas ela tinha e começou a chantagear porque sabia que ele tinha outro relacionamento mais sério, falando que se não ficasse com ela, não ficaria com nenhuma das duas”, relatou o delegado sobre o depoimento do acusado.
O homem confessou ao delegado que já tinha planejado matá-la, caso não conseguisse terminar o relacionamento. “Ele tentou resolver a questão de forma pacífica, conversando. No domingo, ele a convidou para assistir ao jogo do Flamengo e já estava decidido a resolver de uma forma ou de outra. Ou na conversa ou dessa forma extrema, que ele decidiu fazer. Ela dormiu, por volta das 19h30 no sofá, aí ele acertou um tiro, um disparo frontal, vindo a matar”, contou o delegado.
Com a colaboração de Thales Rodrigues/TV Gazeta Sul

Veja Também

Em 7 meses, ES já tem quase o mesmo total de feminicídios do ano de 2020

Antes de morrer, mulher contou que foi esfaqueada pelo companheiro no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Polícia Civil Violência Contra a Mulher
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt e Anderson Varejão juntos
Anderson Varejão presta homenagem após falecimento de Oscar Schmidt
Alice Ribeiro é jornalista que morreu em acidente de trânsito
Caso Alice Ribeiro: entenda o diagnóstico de morte encefálica
Giardino Florença, empreendimento da MRV na Serra, terá condições promocionais
Feirão na Serra tem condições especiais para adquirir imóvel do Minha Casa, Minha Vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados