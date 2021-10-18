Família pede ajuda para encontrar mulher desaparecida em Cachoeiro

A família de Roseli Valiati Farias, de 47 anos, está em busca de informações que levem ao paradeiro da vendedora. Moradora de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, Roseli, segundo um irmão, saiu de casa na tarde de domingo (17) dizendo que teria um encontro com um homem. O carro da vendedora foi localizado nesta segunda-feira (18).
Clodoaldo Valiati conta que o Toyota Corolla da irmã foi encontrado trancado, no ponto conhecido como Trevo da Viação Itapemirim. “Ela saiu ontem (domingo), por volta das 19h, depois de deixar um sobrinho na casa do pai, no bairro Clube do Bosque, próximo à casa dela. Disse que iria encontrar um homem, mas não disse onde iria. Desde as 21h, o celular dá desligado”, contou o irmão.
O veículo de Roseli foi encontrado estacionado e fechado. A família acionou um chaveiro e dentro do veículo encontraram um chinelo e a bolsa da vendedora.
Roseli Valiati Farias é vendedora em uma gráfica de Cachoeiro e, segundo o irmão, é uma pessoa alegre, saudável e não possui inimizades com ninguém. A família registrou um boletim de ocorrência e pede ajuda da população para encontrar Roseli.
A Polícia Civil informou que está investigando o caso e reforçou que as pessoas podem contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181.