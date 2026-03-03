PF prende morador de Colatina por contrabando de cigarros eletrônicos

Um morador de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, foi preso pela Polícia Federal durante operação de combate ao contrabando de cigarros eletrônicos, na manhã desta terça-feira (3). O nome dele não foi divulgado.

Com o investigado, foram encontradas mais de 240 unidades de cigarros eletrônicos de diversas marcas, além de celulares e um notebook, que serão encaminhados para perícia. Segundo a PF, ele responderá pelo crime de contrabando, cuja pena pode chegar a cinco anos de prisão. A investigação prossegue para identificar outros possíveis envolvidos no esquema.