Homem é preso na Serra por sequestrar adolescente no Pará

A vítima tinha 17 anos quando foi sequestrada e completou 18 durante os meses que esteve com o sequestrador na região de Carapebus

Publicado em 3 de março de 2026 às 21:03

Homem é preso no ES em cumprimento de mandado de prisão por sequestro de adolescente no Pará

Um homem foi preso, nesta terça-feira (3), em Carapebus, na Serra, na Grande Vitória, por suspeita de sequestrar uma adolescente. A Polícia Penal informou que o mandado de prisão contra Gustavo dos Santos Mendes foi expedido pela Vara Criminal de Xinguara, no Estado do Pará, região onde ele respondia por estupro de vulnerável e sequestrou a vítima. A jovem estava com ele quando foi encontrado.

Segundo a Polícia Penal, o homem morava no Espírito Santo há cerca de oito meses com o pai dele e a mulher, atualmente com 18 anos, mas tinha 17 quando sequestrada. O diretor de Operações da Polícia Penal, Weleson Vieira, deu uma entrevista à repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta, e explicou que o homem capturado em solo capixaba fugiu após perceber a possibilidade de ser condenado ou preso.

“Ao notar o que poderia acontecer, cometeu um segundo crime, que é o de sequestro em cárcere, e fugiu para o Espírito Santo”, informou o diretor.

A equipe penal encontrou o então procurado após outro fugitivo da Justiça do Pará ser preso no ES. Ao ser apresentada a ele a foto de Gustavo, o homem imediatamente o reconheceu como uma pessoa que circulava por Carapebus. Vieira detalhou que, no momento da prisão, não houve reação e, juntamente com a jovem, foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra.

Sem contato com a família

A jovem, segundo o diretor da Polícia Penal, se demonstrou confusa aos fatos ao falar com os policiais. O diretor detalhou que ela não tinha contato com os pais, pois não possuem redes sociais. “A gente não conhece as condições financeiras deles naquele Estado (Pará) e ela alega isso, que é difícil o contato, que ela tenta, mas não consegue”, frisou.

Vieira salientou que Gustavo foi encaminhado ao sistema prisional capixaba e deverá ser encaminhado a um presídio do Pará, pois não responde a crimes praticados no ES.

A reportagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto para um posicionamento.

