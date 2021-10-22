Corpo de vendedora assassinada é enterrado em Cachoeiro

Roseli Valiati Farias, de 47 anos, está desaparecida Crédito: Reprodução/ Instagram

Segundo a família, o corpo foi liberado para o sepultamento nesta manhã (22). Roseli foi morta a tiros dentro da casa do namorado, o pecuarista Alexandre Nunes, 54 anos, enquanto dormia no sofá. O corpo dela foi enterrado pelo suspeito em uma cova rasa em uma estrada em Presidente Kennedy, próximo à divisa com o Estado do Rio de Janeiro.

Corpo da mulher foi encontrado na quarta-feira (20), em uma estrada em Presidente Kennedy Crédito: Polícia Civil

O suspeito confessou o crime para a polícia e disse, em depoimento, que havia programado terminar o relacionamento. “Ele não tinha interesse de continuar com essa relação (a versão dele), mas ela tinha e começou a chantagear porque sabia que ele tinha outro relacionamento mais sério, falando que se não ficasse com ela, não ficaria com nenhuma das duas”, relatou o delegado sobre o depoimento do acusado.