Menina atropelada e morta em Linhares: motorista de ônibus é indiciado

Elena Vieira Fantin, de 2 anos, atropelada em Linhares, Norte do Espírito Santo Crédito: Arquivo pessoal

Em entrevista ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, o delegado Fabrício Lucindo explicou que o inquérito foi concluído nesta sexta-feira (22). Lucindo evidenciou que três fatores contribuíram para a morte da criança: a condição da via, o fato da mãe estar na contramão e o motorista não ter respeitado a distância da ciclista.

"Existem três fatores que contribuíram para a morte da criança: a condição da via, que possui um projeto de engenharia um pouco antigo e, atualmente, não comporta a quantidade de veículos que por ali passa, é muito apertada; segundo, é que a mãe da criança estava trafegando na contramão do fluxo de direção, ela deveria estar do outro lado; e terceiro é que o motorista do ônibus, negligentemente, não guardou a distância obrigatória por lei de 1,5 metro da ciclista. Testemunhas ainda informaram que houve um toque do ônibus que desequilibrou a ciclista."

Agora, se ficar comprovado no fim do processo criminal que o motorista agiu com negligência, ele pode ter que cumprir uma pena de dois a quatro anos de detenção. O delegado ainda ressaltou que a mãe estar na contramão contribuiu para o acidente, mas não foi a causa preponderante. "A causa preponderante foi o não afastamento do ônibus e o toque na bicicleta", frisou.

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O CASO

A Polícia Militar afirmou que o atropelamento ocorreu na Avenida Vereador Wilmo Guizani, no bairro São José. A corporação explicou que o ônibus — de linha municipal — seguia pela via em direção à BR 101, e a bicicleta seguia no sentido contrário, na contramão de direção. A bicicleta era conduzida pela mãe da menina. A criança estava sentada em uma cadeirinha acoplada ao quadro.

No momento em que o ônibus passou pela bicicleta, a mulher caiu para o lado da calçada, já a menina caiu por baixo do ônibus e foi atropelada. O motorista do ônibus foi submetido ao teste de etilômetro, que deu negativo para o consumo de álcool.

De acordo com a Polícia Militar, a perícia da Polícia Civil foi acionada e esteve no local, mas como estava de noite, não foi possível constatar se houve colisão entre o ônibus e a bicicleta. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico.