Criança de 2 anos morre atropelada por ônibus em Linhares

Menina de 2 anos é atropelada por ônibus e morre em Linhares Crédito: Caio Dias

Polícia Militar afirmou que o atropelamento ocorreu na Avenida Vereador Wilmo Guizani, no bairro São José. A corporação explicou que o ônibus — de linha municipal — seguia pela via em direção à BR 101, e a bicicleta seguia no sentido contrário, na contramão de direção.

A bicicleta era conduzida pela mãe da menina. A criança estava sentada em uma cadeirinha acoplada ao quadro. No momento em que o ônibus passou pela bicicleta, a mulher caiu para o lado da calçada, já a menina caiu por baixo do ônibus e foi atropelada.

O motorista do ônibus foi submetido ao teste de etilômetro, que deu negativo para o consumo de álcool.

De acordo com a Polícia Militar, a perícia da Polícia Civil foi acionada e esteve no local, mas como estava de noite, não foi possível constatar se houve colisão entre o ônibus e a bicicleta.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico.

O QUE DIZ A EMPRESA RESPONSÁVEL PELO ÔNIBUS

Por meio de nota, a Viação Joana D’Arc, responsável pelo ônibus envolvido no atropelamento, informou que lamenta pelo ocorrido e se solidariza com os familiares da criança. Veja a nota na íntegra:

"A Viação Joana D’Arc informa que lamenta profundamente a fatalidade e a perda da vida de uma criança em acidente tão trágico. A empresa se coloca à disposição para prestar total solidariedade aos familiares."

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Por meio de nota, enviada na manhã desta quarta-feira (15), a Polícia Civil informou que o motorista do ônibus foi ouvido e liberado, por não ter indícios de crime, e que o caso continuará sendo investigado. Veja a nota completa:

"A Polícia Civil informa que o motorista do veículo foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação na Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares."

*Com informações de Caio Dias, da TV Gazeta Norte