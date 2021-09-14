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Tragédia

Criança de 2 anos morre atropelada por ônibus em Linhares

A menina estava na cadeirinha da bicicleta conduzida pela mãe, segundo apuração da TV Gazeta Norte. Atropelamento ocorreu no início da noite desta terça-feira (14)

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 19:47

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

14 set 2021 às 19:47
Menina de 2 anos é atropelada por ônibus e morre em Linhares Crédito: Caio Dias
Uma menina de dois anos morreu após ser atropelada por um ônibus no início da noite desta terça-feira (14), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo apuração da TV Gazeta Norte, ela estava na cadeirinha da bicicleta conduzida pela mãe. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, após chegar ao local, constatou a morte da criança.
Polícia Militar afirmou que o atropelamento ocorreu na Avenida Vereador Wilmo Guizani, no bairro São José. A corporação explicou que o ônibus — de linha municipal — seguia pela via em direção à BR 101, e a bicicleta seguia no sentido contrário, na contramão de direção.
A bicicleta era conduzida pela mãe da menina. A criança estava sentada em uma cadeirinha acoplada ao quadro. No momento em que o ônibus passou pela bicicleta, a mulher caiu para o lado da calçada, já a menina caiu por baixo do ônibus e foi atropelada. 
O motorista do ônibus foi submetido ao teste de etilômetro, que deu negativo para o consumo de álcool.
De acordo com a Polícia Militar, a perícia da Polícia Civil foi acionada e esteve no local, mas como estava de noite, não foi possível constatar se houve colisão entre o ônibus e a bicicleta. 
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico.

O QUE DIZ A EMPRESA RESPONSÁVEL PELO ÔNIBUS

Por meio de nota, a Viação Joana D’Arc, responsável pelo ônibus envolvido no atropelamento, informou que lamenta pelo ocorrido e se solidariza com os familiares da criança. Veja a nota na íntegra:
"A Viação Joana D’Arc informa que lamenta profundamente a fatalidade e a perda da vida de uma criança em acidente tão trágico. A empresa se coloca à disposição para prestar total solidariedade aos familiares."

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Por meio de nota, enviada na manhã desta quarta-feira (15), a Polícia Civil informou que o motorista do ônibus foi ouvido e liberado, por não ter indícios de crime, e que o caso continuará sendo investigado. Veja a nota completa:
"A Polícia Civil informa que o motorista do veículo foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação na Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares."
*Com informações de Caio Dias, da TV Gazeta Norte

Atualização

15/09/2021 - 12:21
Após a publicação da reportagem, a Polícia Militar informou que, no momento em que o ônibus passou pela bicicleta, a mulher caiu para o lado da calçada, já a menina caiu por baixo do ônibus e foi atropelada. O caso continuará sob investigação da Polícia Civil de Linhares.

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