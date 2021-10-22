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Campo Grande

Motorista leva dois tiros durante tentativa de assalto em Cariacica

A vítima tentava estacionar na rua onde mora quando três criminosos cercaram o carro

Publicado em 

22 out 2021 às 11:47

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 11:47

Homem é baleado durante tentativa de assalto em Cariacica
Crime aconteceu na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica Crédito: Oliveira Alves
Um homem de 56 anos foi baleado duas vezes, na noite desta quinta-feira (21), durante uma tentativa de assalto no bairro Campo Grande, em Cariacica.
A vítima tentava estacionar na rua onde mora quando três criminosos cercaram o carro. A ação foi rápida e os três criminosos saíram correndo depois de atirar contra o carro. Os tiros atingiram uma perna e um braço do homem.
Segundo familiares, os assaltantes não conseguiram levar nada e a vítima pediu ajuda em um hospital particular da região.
O crime aconteceu no início da Avenida Expedito Garcia, região conhecida pelo grande números de estabelecimentos comerciais e intensa movimentação de pessoas, mas, na hora que os criminosos abordaram a vítima, o comércio já estava fechado.
Os bandidos fugiram na direção da BR-262. O caso é investigado pela Polícia Civil e nenhum suspeito foi preso.
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta

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