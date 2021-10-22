Jovens vão à polícia após relatarem agressão em boates de Vitória e Vila Velha

Denúncias foram registradas na Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Arquivo AG

A noite e a madrugada de diversão e trabalho em duas boates da Grande Vitória terminaram na delegacia para dois jovens, um produtor de musical, de 25 anos, e um vigilante, de 28 anos.

Os dois denunciaram à Polícia Civil que foram agredidos na madrugada desta sexta-feira (22) em dois estabelecimentos, sendo um deles localizado em Itaparica, em Vila Velha , e outro no bairro Santa Luiza, em Vitória

O produtor musical contou à reportagem da TV Gazeta que trabalhou com um DJ na casa de shows em Vila Velha nesta madrugada. Por volta de 1h, ele aguardava pelo pagamento do lado de fora do estabelecimento.

Por causa da demora para responder, ele tentou retornar ao interior do imóvel, mas teria sido orientado a passar por uma revista. Durante o procedimento, o segurança exigiu que ele tirasse o tênis.

Por estar uniformizado com a camisa do DJ, o jovem disse que ficou constrangido e solicitou que o calçado fosse retirado em outro cômodo, na cozinha, perto do local onde eles estavam.

Neste momento, mesmo tendo atendido à determinação da equipe de segurança no local, o produtor alega ter sido agredido por cerca de cinco seguranças. Após as agressões, ele foi à Delegacia Regional de Vila Velha.

Em Vitória, quem denunciou ter sido agredido foi um vigilante. Ele relatou que estava com um grupo de amigos quando alguns deles iniciaram uma discussão. Por causa disso, ele disse que foi retirado da festa e agredido pelos seguranças.