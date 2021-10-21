Briga por causa de marca de cerveja termina em morte em Linhares

Júlio Muniz dos Santos, de 37 anos, tem mandado de prisão em aberto por assassinato de homem em 2019. Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Segundo investigações da Polícia Civil, no dia 26 de outubro de 2019, Arley foi ao bar e pediu uma determinada marca de cerveja, mas um atendente do estabelecimento se confundiu e entregou outra e foi alertado pelo cliente. Posteriormente, o funcionário do local pegou a cerveja da marca solicitada e a entregou para o cliente.

A discussão começou quando Júlio, que é amigo do dono do bar e estava no estabelecimento, exigiu que Arley pagasse pelas duas cervejas. Durante a briga, o suspeito sacou a arma e atirou contra Arley, acertando a vítima na cabeça — entre os olhos. Em seguida, o homem fugiu do local.

Após as investigações, a Polícia Civil apresentou um pedido de mandado de prisão preventiva contra Júlio, que foi expedido.