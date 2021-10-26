Preso suspeito de matar cliente de bar por causa de cerveja em Linhares

Julio Muniz dos Santos, de 37 anos, é suspeito de ter assassinado homem em bar, em Linhares Crédito: Divulgação | PCES

O crime aconteceu no dia 26 de outubro de 2019. Anteriormente, a Polícia Civil havia informado que Júlio era funcionário do bar de povoação onde ocorreu o crime, mas, nesta terça-feira, a corporação explicou que o suspeito era amigo do dono do estabelecimento e estava no local.

Segundo a PC, Arley foi ao bar e pediu uma determinada marca de cerveja, mas um atendente do estabelecimento se confundiu, entregou outra e foi alertado pelo cliente. Posteriormente, o funcionário do local entregou a bebida do rótulo solicitado para o cliente.

“De acordo com testemunhas, a vítima chegou ao bar e pediu determinada marca de cerveja, mas a atendente abriu uma garrafa de outro rótulo. A vítima questionou, a atendente pegou a cerveja correta, mas, ao fechar a conta, cobrou as duas garrafas. Foi aí que a confusão começou”, relatou o titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.

As investigações apontaram que, em meio à discussão, surgiu o suspeito e exigiu que a vítima pagasse pelas duas cervejas. Durante a briga entre eles, em determinado momento, Júlio puxou uma arma da cintura e atirou, atingindo Arley no olho. A vítima morreu na hora e o suspeito fugiu do local.