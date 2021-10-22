Empresa tem cabos de energia furtados três vezes em 10 dias em Vila Velha

A empresa, que fica em Rio Marinho, bairro de Vila Velha, foi furtada três vezes em um intervalo de dez dias Crédito: Arquivo Pessoal

Uma empresa teve cabos de energia furtados três vezes em um intervalo de 10 dias, no bairro Rio Marinho, em Vila Velha . Os furtos aconteceram entre o último dia 12 e esta sexta-feira (22). O prejuízo estimado até o momento é de R$ 11 mil , mas, de acordo com o empresário Alexandre Soares de Oliveira, dono da empresa, esse valor pode crescer.

Alexandre contou, em entrevista à TV Gazeta, que o valor de R$ 11 mil foi contabilizado até esta quinta-feira (21). Durante a madrugada desta sexta-feira (22), porém, a empresa foi furtada mais uma vez, então o prejuízo pode ser ainda maior. O empresário disse, porém, que o problema maior são os quase 30 funcionários, que podem ser prejudicados pelos constantes arrombamentos.

"Até a data de ontem (21), estávamos com um prejuízo estimado de R$ 11 mil. Com o prejuízo de hoje (22), que houve mais um furto, a gente não sabe qual será o prejuízo maior. Nosso prejuízo maior são as famílias que estamos alimentando, tentando ajudar toda a comunidade, trazendo pessoas para trabalhar com a gente. Mas a gente não está aguentando mais", lamentou.

Empresa é furtada três vezes em dez dias em Vila Velha

Alexandre detalhou que o primeiro furto aconteceu entre os dias 12 e 13 de outubro, e a empresa teve de ficar três dias parada. Logo depois de abrir novamente, entre o domingo (17) e a segunda (18), criminosos entraram novamente no espaço da empresa e levaram mais fios, deixando o estabelecimento parado por mais três dias. Quando Alexandre voltou a abrir as portas, mais um furto aconteceu.

"O primeiro foi do dia 12 para o dia 13, ficamos três dias parados. Conseguimos trabalhar em um dia. Passou o final de semana, do domingo para a segunda-feira, aconteceu tudo de novo, ficamos mais três dias parados. Começamos a trabalhar na quinta-feira (21) e, hoje, foi tudo roubado novamente. Cabos da EDP, medidores, tudo. E com tentativa de arrombamento todas as vezes", argumentou.

Para o empresário, pela maneira com que os furtos estão sendo feitos, tratam-se de pessoas especializadas em furtos como esses. Ele contou que os criminosos cortam a energia diretamente do abastecimento da EDP, concessionária que fornece energia elétrica ao Estado, para o relógio da empresa, o que levantou essa suspeita.