Credibilidade e conexão com o público marcam "Fim de Expediente" especial para celebrar os 30 anos da CBN Vitória

Por Yasmin Spiegel
A busca por informação confiável, com rapidez e credibilidade. Este foi condutor da edição especial do Fim de Expediente desta sexta-feira (24). E o motivo não poderia ser melhor: o programa, que vai ao ar na CBN Nacional, foi transmitido ao vivo direto do Auditório da Rede Gazeta, em comemoração aos 30 anos da CBN Vitória, a rádio que toca notícia.
Em clima de encontro entre jornalismo, audiência e mercado, o evento reuniu convidados, parceiros, ouvintes e nomes que fazem parte da trajetória da rádio no Espírito Santo. Na condução do programa, estiveram presentes Dan Stulbach, Zé Godoy e Teco Medina, com participação especial do âncora do Jornal da CBN, Mílton Jung, e do colunista de gastronomia Rusty Marcellini.
À frente do Fim de Expediente, o ator e apresentador Dan Stulbach destacou a relevância do veículo, conhecido pela excelência jornalística e uma relação próxima com a audiência.
“É absolutamente fantástico comemorar 30 anos de um veículo de imprensa com credibilidade e inteligência como a CBN de Vitória. É fantástico que a gente possa fazer parte dessa história”, afirmou.
Para a editora-executiva e apresentadora da rádio, a jornalista Fernanda Queiroz, a data marca uma trajetória de evolução constante, acompanhando as transformações tecnológicas e de consumo de conteúdo.
“Hoje não fazemos só áudio, fazemos vídeo, fazemos podcast... Isso sempre com uma missão: levar o melhor jornalismo, o jornalismo de credibilidade, o jornalismo que faz sentido para a vida das pessoas ao longo desses 30 anos”, disse a jornalista, que faz parte da equipe da CBN Vitória desde o dia 30 de abril de 1996 – a primeira vez em que a emissora entrou no ar, ainda na frequência AM.
Essa história também é marcada pelo pioneirismo, como lembrou o jornalista Mílton Jung, atual âncora do Jornal da CBN e figurinha carimbada das rádios, com 42 anos de experiência no segmento.
“A CBN Vitória foi a primeira emissora de rádio 100% jornalística aqui no Espírito Santo. Uma das primeiras do Brasil, senão a primeira a transmitir o rádio na tela da televisão também”, destacou. Segundo ele, “inovação, credibilidade e informação são marcas dessa emissora tão longeva”.
Representando a área de negócios da Rede Gazeta, o diretor de Mercado, Bruno Passoni, reforçou a conexão da rádio com o cotidiano do público, seja de casa, seja no carro a caminho do trabalho.
“Quando a gente entra no carro todos os dias, a gente já procura logo a CBN, quando a gente quer ficar informado no começo do dia. É de muita felicidade podermos comemorar esses 30 anos com a presença do mercado e dos ouvintes, que tornam isso possível”, afirmou.
Entre os parceiros, o diretor de Relações Institucionais da Vale, Marcelo Klein, destacou o papel da emissora na construção de um diálogo qualificado com a sociedade.
“Trabalhar com informação de qualidade, com rigor editorial, com precisão, é uma coisa que eleva o padrão do jornalismo e faz um serviço de utilidade pública. A Vale está em constante diálogo com a sociedade e, por isso, é muito importante podermos participar deste momento e manter essa parceria tão qualificada”, disse.
Na mesma linha, o superintendente da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio-ES), Wagner Corrêa, ressaltou a credibilidade construída ao longo das décadas pela CBN Vitória.
“É um meio de comunicação que se consolidou como uma das principais autoridades de comunicação, muito séria e com muita credibilidade, com conexão com a sociedade capixaba”, pontuou.
Para o presidente interventor do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (Creci-ES), Manoel Dias, a parceria com a rádio está diretamente ligada ao interesse público, sendo um meio essencial para a propagação de boas práticas e manutenção do bom jornalismo.
“O Creci-ES e a CBN possuem um interesse em comum, que é o de informar a sociedade capixaba da melhor maneira possível. Assim, divulgamos orientações, dicas e informações do mercado imobiliário para todo o Espírito Santo, e só temos a parabenizar a CBN Vitória por fazer esse serviço”, ressaltou.
O diretor regional da Athena Saúde, Diego Viana, que falou em nome da rede São Bernardo Samp, também destacou a afinidade entre os valores da empresa e da emissora.
“Tanto a Rede Gazeta quanto a CBN têm essa credibilidade, que é algo que a gente valoriza muito na saúde. Além disso, a CBN Vitória dialoga com nosso público-alvo, já que temos muitos produtos que conversam com esse perfil, como o Amplo Reembolso. Essa parceria vem de tempos, e pretendemos continuar por muitos anos”, afirmou.
E as comemorações não acabam por aí: na próxima quinta-feira (30), o programa CBN Vitória, conduzido pela própria Fernanda Queiroz, terá a participação de ouvintes no estúdio para uma edição especial. Para fechar, o perfil da rádio no Instagram publicará uma série de conteúdos para relembrar alguns dos capítulos dessa história de sucesso.
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