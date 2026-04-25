Credibilidade e conexão com o público marcam "Fim de Expediente" especial para celebrar os 30 anos da CBN Vitória

“Hoje não fazemos só áudio, fazemos vídeo, fazemos podcast... Isso sempre com uma missão: levar o melhor jornalismo, o jornalismo de credibilidade, o jornalismo que faz sentido para a vida das pessoas ao longo desses 30 anos”, disse a jornalista, que faz parte da equipe da CBN Vitória desde o dia 30 de abril de 1996 – a primeira vez em que a emissora entrou no ar, ainda na frequência AM.