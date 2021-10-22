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Serra de Soturno

ES 164 é interditada após caminhão carregado com tomate tombar no Sul do ES

O acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (21), e a PM informou, na tarde desta sexta (22), que a rodovia já foi liberada. O motorista ficou ferido

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 10:07

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

22 out 2021 às 10:07
O acidente foi na noite desta quinta-feira (21). O motorista ficou ferido e foi levado para o hospital
ES 164 está interditada após caminhão carregado com tomate tombar na rodovia Crédito: Maíra Brito/TV Gazeta Sul
A Rodovia ES 164 precisou ficar interditada no trecho da Serra de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, para a retirada de um caminhão carregado com tomate que tombou na rodovia. O acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (21). Por volta das 15h desta sexta-feira (22), a Polícia Militar informou que a pista já estava totalmente liberada.
O acidente foi na noite desta quinta-feira (21). O motorista ficou ferido e foi levado para o hospital
ES 164 está interditada após caminhão carregado com tomate tombar na rodovia Crédito: Maíra Brito/TV Gazeta Sul
A carga de tomate que ficou espalhada às margens da via foi liberada para populares pegarem. Segundo a Polícia Militar, o motorista do caminhão foi retirado do caminhão pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.
A reportagem de A Gazeta tentou contato com a empresa de Venda Nova do Imigrante, que consta na plotagem do caminhão, mas a ligação não foi atendida. 
O acidente foi na noite desta quinta-feira (21)
Caminhão de tomate tomba na Serra de Soturno em Cachoeiro Crédito: Rodrigo Venttura/Internauta
Sobre a rodovia, o Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que o aviso de licitação para a construção de uma rampa de escape da Rodovia ES-164 foi publicado no Diário Oficial dia 24/09/2021 e está ainda em fase processual licitatória. Os prazos permanecem os mesmos.

Atualização

22/10/2021 - 4:08
A Polícia Militar informou, na tarde desta sexta-feira (22), que a rodovia já havia sido liberada. A informação foi inserida no texto.
Com a colaboração de Maíra Brito, da TV Gazeta Sul

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