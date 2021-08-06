Cachoeiro: motoristas cobram medidas contra acidentes na Curva da Morte

Mureta quebrada no trecho conhecido como "Curva da Morte" Crédito: Diego Gomes/TV Gazeta Sul

ES 164 revela o desfecho dos graves acidentes. Quem trabalha e utiliza a rodovia cobra que o governo implante uma área de escape para evitar tragédias na região. Uma curva em meio a uma serra íngreme no distrito de Vargem Grande de Soturno, no interior de Cachoeiro de Itapemirim , é conhecida na região Sul do Espírito Santo como a Curva da Morte. O nome dado por motoristas ao trecho narevela o desfecho dos graves acidentes. Quem trabalha e utiliza a rodovia cobra que o governo implante uma área de escape para evitar tragédias na região.

“Estávamos perto ali da serraria quando o caminhão desceu. Se ele não tivesse batido na pedra, nos atingiria. Enquanto eles não se mobilizarem para poder resolver o problema, enquanto o DER não ver isso, não vai parar. É preciso implantar uma caixa de areia ou radar, se não, não adianta”, afirma a auxiliar administrativa Priscila Rodrigues.

Corpo de Bombeiros realiza desencarceramento de motorista de caminhão em acidente em Soturno, Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Thales Rodrigues | TV Gazeta Sul

A ES 164 liga Cachoeiro a Vargem Alta , na Região Serrana. A rodovia possui radares e placas informando que a descida íngreme é perigosa. Mas, para o eletricista industrial Laudilino Brito, que passa com frequência pelo local, isso não é suficiente.

“Quando eu subo fico com medo de vir um caminhão desgovernado e nos atingir. Quando tem um veículo descendo e escutamos uma buzina, já saímos da frente porque é um caminhão descendo sem freio. Aqui não adianta radar, mas sim colocar uma caixa de brita”, disse Laudilino Brito.

ÁREA DE ESCAPE

Por conta do ponto perigoso, em 2017, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER) convidou um engenheiro especializado em trânsito e autoridades dos dois municípios que cortam a rodovia para tentar criar áreas de escape.

A ideia era colocar duas caixas de brita a alguns quilômetros do ponto e os motoristas que perdessem o controle da direção, teriam uma espécie de "acostamento" às margens da via para tentar evitar acidentes graves. A intervenção nunca saiu do papel.

Procurado pela reportagem, o órgão informa que o termo de referência, para contratação de estudos para implantação de rampas de escape na ES 164 e em outras rodovias, ainda está em elaboração. O DER reforça que o trecho da rodovia está bem sinalizado, inclusive conta com redutores eletrônicos de velocidade, e orienta que os motoristas trafeguem no limite de velocidade e respeitem as normas e sinalizações de trânsito.