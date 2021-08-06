Vítimas de acidente com mortes em Apiacá eram irmãos

Márcio era pecuarista, morava na comunidade de Monte Belo, na zona rural do município e deixou dois filhos. Já Marcos era servidor público, mas estava licenciado. Ele morava no Centro do município e também se dedicava à atividade rural.

"Nesse momento de dor e tristeza, o prefeito Dorlei Fontão, em nome dos servidores públicos da Prefeitura de Presidente Kennedy, presta os seus mais sinceros sentimentos e se solidariza com os familiares e amigos dos finados”, finaliza a publicação da prefeitura.