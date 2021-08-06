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Sul do ES

Vítimas de acidente com mortes em Apiacá eram irmãos

Marcos Orozimbo da Silva Jordão e Márcio Vinicius Silva Jordão eram moradores de Presidente Kennedy. Além deles, a esposa e a filha do Márcio estavam no carro

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 10:49

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

06 ago 2021 às 10:49
Carro de passeio e um caminhão bateram no trevo de Apiacá, na ES 297
Carro de passeio e um caminhão bateram no trevo de Apiacá, na ES 297 Crédito: Colaborador| TV Gazeta Sul
As vítimas do acidente que aconteceu na tarde desta quinta-feira (5), em Apiacá, no Sul do Espírito Santo, eram irmãos. Marcos Orozimbo da Silva Jordão e Márcio Vinicius Silva Jordão eram moradores de Presidente Kennedy, também na Região Sul do Estado. Além deles, a esposa e a filha do Márcio estavam no carro.
Márcio era pecuarista, morava na comunidade de Monte Belo, na zona rural do município e deixou dois filhos. Já Marcos era servidor público, mas estava licenciado. Ele morava no Centro do município e também se dedicava à atividade rural.
Prefeitura de Presidente Kennedy publicou uma nota de pesar sobre o falecimento dos irmãos. “O município de Presidente Kennedy lamenta, com pesar, o falecimento do servidor público Marcos Orozimbo da Silva Jordão e do seu irmão Márcio Jordão, vítimas de um trágico acidente de trânsito nesta quinta-feira (5). Marcos era servidor há mais de 19 anos e seu irmão atuava como pecuarista no interior do município", diz a nota.
"Nesse momento de dor e tristeza, o prefeito Dorlei Fontão, em nome dos servidores públicos da Prefeitura de Presidente Kennedy, presta os seus mais sinceros sentimentos e se solidariza com os familiares e amigos dos finados”, finaliza a publicação da prefeitura.

O ACIDENTE

Duas pessoas morreram e outras duas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros em um acidente envolvendo um carro e um caminhão, na tarde desta quinta-feira (5), no trevo de Apiacá, Sul do Espírito Santo, na ES 297, via que liga o município à BR 101. As causas da batida não foram divulgadas.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu às 16h24, no sentido Apiacá. Duas pessoas no carro de passeio morreram no local, presas às ferragens. Outras duas vítimas, que não estavam graves, foram socorridas para o hospital de Apiacá. A informação do Hospital José Monteiro foi de que os pacientes estavam lúcidos e foram encaminhados à unidade de referência, em São José do Calçado, para exames.

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