Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Queimaduras de 3º grau

Mulher vítima de acidente no ES não sabe que pais e filho morreram

Em conversa com a reportagem, o irmão de Fabiana Vieira de Oliveira, de 39 anos, contou que ela está internada em coma induzido. O acidente aconteceu no último sábado (31), em Anchieta

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 13:57

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

04 ago 2021 às 13:57
Acidente mata criança e avós em Anchieta
Acidente mata criança e avós em Anchieta Crédito: Thales Rodrigues
A mulher que perdeu o filho e os pais em um acidente, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, no último sábado (31), ainda não sabe da morte dos familiares, segundo informou à reportagem o irmão da vítima na manhã desta quarta-feira (4). Ela está internada, em coma induzido, no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. 
De acordo com o irmão de Fabiana, o arquiteto Christian Vieira, ela teve queimaduras de terceiro grau no rosto e na perna. Ela irá passar por novos exames ainda nesta quarta-feira (4), para verificar a possibilidade de diminuir a sedação. "Ela irá fazer novas tomografias hoje e, se o edema cerebral diminuir, vão tentar tirar a sedação. Hoje ela será transfundida novamente", afirmou. 
Ainda segundo o irmão, ela tem respondido bem ao tratamento. “Teve uma queda de pressão pela manhã, mas respondeu rápido. A evolução é lenta e com altos e baixos, mas está sendo bem assessorada por médicos amigos tanto na UTI como na cirurgia plástica”, disse.

O ACIDENTE

Um grave acidente entre dois carros matou o menino  Gael Vieira de Oliveira, de 4 anos, e os dois avós dele, Fábio Suzé Mendes de Oliveira e Celéste Aida Vieira de Oliveira, em Anchieta. A ocorrência foi na Rodovia do Sol, na noite deste sábado (31). A mãe da criança, Fabiana Vieira de Oliveira, de 39 anos, foi socorrida em estado grave.
O casal de idosos foi sepultado nesta segunda-feira (2), no município de São Fidelis, Rio de Janeiro. Eles eram naturais da cidade fluminense, mas moravam em Guarapari. O menino foi sepultado também nesta segunda, no cemitério da Vila de Itapemirim.
Avós e neto que morreram em acidente em Anchieta
Avós e neto que morreram em acidente em Anchieta Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Veja Também

Avós e neto mortos em grave acidente em Anchieta são sepultados

Criança e avós morrem em grave acidente na Rodovia do Sol em Anchieta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Anchieta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A caneta emagrecedora 'pirata' que brasileiros se arriscam comprando no Paraguai: 'Tenho mais medo da gordura'
Esgoto
Água, esgoto e saúde pública: desafio urgente que o ES precisa enfrentar
Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Eis o tempo de acabar com a neoescravidão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados