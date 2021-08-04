Mulher vítima de acidente no ES não sabe que pais e filho morreram

Acidente mata criança e avós em Anchieta Crédito: Thales Rodrigues

A mulher que perdeu o filho e os pais em um acidente, em Anchieta , no Sul do Espírito Santo , no último sábado (31), ainda não sabe da morte dos familiares, segundo informou à reportagem o irmão da vítima na manhã desta quarta-feira (4). Ela está internada, em coma induzido, no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.

De acordo com o irmão de Fabiana, o arquiteto Christian Vieira, ela teve queimaduras de terceiro grau no rosto e na perna. Ela irá passar por novos exames ainda nesta quarta-feira (4), para verificar a possibilidade de diminuir a sedação. "Ela irá fazer novas tomografias hoje e, se o edema cerebral diminuir, vão tentar tirar a sedação. Hoje ela será transfundida novamente", afirmou.

Ainda segundo o irmão, ela tem respondido bem ao tratamento. “Teve uma queda de pressão pela manhã, mas respondeu rápido. A evolução é lenta e com altos e baixos, mas está sendo bem assessorada por médicos amigos tanto na UTI como na cirurgia plástica”, disse.

O ACIDENTE

Um grave acidente entre dois carros matou o menino Gael Vieira de Oliveira, de 4 anos, e os dois avós dele, Fábio Suzé Mendes de Oliveira e Celéste Aida Vieira de Oliveira, em Anchieta. A ocorrência foi na Rodovia do Sol, na noite deste sábado (31). A mãe da criança, Fabiana Vieira de Oliveira, de 39 anos, foi socorrida em estado grave.

O casal de idosos foi sepultado nesta segunda-feira (2) , no município de São Fidelis, Rio de Janeiro. Eles eram naturais da cidade fluminense, mas moravam em Guarapari. O menino foi sepultado também nesta segunda, no cemitério da Vila de Itapemirim.