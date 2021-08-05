Grave acidente na BR 262 mata duas pessoas, em Viana

Segundo o órgão, o homem e a mulher – ocupantes do Renault Sandero de cor preta – morreram na hora. No local da colisão, as vítimas foram identificadas como Ianque Leite Freitas, 22 anos, e Tamiri de Jesus Moreira, 21 anos.

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Por conta do acidente, a pista chegou a ficar parcialmente interditada, com tráfego funcionando no sistema de pare e siga. Depois de mais de três horas, por volta das 16h20, o trecho foi totalmente liberado, segundo a PRF.