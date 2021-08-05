Grave acidente na BR 262 mata duas pessoas, em Viana

Duas pessoas morreram em um grave acidente que aconteceu na BR 262, em Viana, por volta das 13 horas desta quinta-feira (5). Elas estavam em um carro que colidiu contra um caminhão bitrem, na altura do quilômetro 28, no limite com Domingos Martins, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Segundo o órgão, o homem e a mulher – ocupantes do Renault Sandero de cor preta – morreram na hora. No local da colisão, as vítimas foram identificadas como Ianque Leite Freitas, 22 anos, e Tamiri de Jesus Moreira, 21 anos.
Acidente mata dois jovens na BR 262, em Viana
Os dois automóveis envolvidos no acidente bateram de frente um com o outro. O caminhão seguia sentido Belo Horizonte (MG) e o carro trafegava no sentido Vitória. Segundo informações passadas pela perícia da Polícia Civil no local, o motorista do carro perdeu o controle da direção, rodando na pista e provocando a colisão.
O fotógrafo de A Gazeta Fernando Madeira esteve no local do acidente e conversou com o motorista do caminhão. Sem ferimentos, mas muito abalado, o caminhoneiro afirmou que tudo aconteceu muito rápido e que não teve tempo de frear. Ele seguia viagem para a cidade de João Monlevade, em Minas Gerais.
Por conta do acidente, a pista chegou a ficar parcialmente interditada, com tráfego funcionando no sistema de pare e siga. Depois de mais de três horas, por volta das 16h20, o trecho foi totalmente liberado, segundo a PRF.
Por nota, a Polícia Civil informou que os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde será feito o exame cadavérico que apontará a causa da morte e poderão ser liberados por familiares. Até o final da tarde, ninguém havia sido conduzido à Delegacia Regional de Cariacica.
Atualização
05/08/2021 - 5:53
A reportagem foi atualizada com a identificação das vítimas.