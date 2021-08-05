Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Colisão

Grave acidente na BR 262 mata duas pessoas, em Viana

Segundo a PRF, batida envolveu um carro e um caminhão no limite com o município de Domingos Martins; as vítimas morreram na hora

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 13:36

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

05 ago 2021 às 13:36
Vítimas do acidente fatal na BR 262 são dois jovens, de 21 e 22 anos
Vítimas do acidente fatal na BR 262 são dois jovens Crédito: Montagem | A Gazeta
Duas pessoas morreram em um grave acidente que aconteceu na BR 262, em Viana, por volta das 13 horas desta quinta-feira (5). Elas estavam em um carro que colidiu contra um caminhão bitrem, na altura do quilômetro 28, no limite com Domingos Martins, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Segundo o órgão, o homem e a mulher – ocupantes do Renault Sandero de cor preta – morreram na hora. No local da colisão, as vítimas foram identificadas como Ianque Leite Freitas, 22 anos, e Tamiri de Jesus Moreira, 21 anos.

Acidente mata dois jovens na BR 262, em Viana

Os dois automóveis envolvidos no acidente bateram de frente um com o outro. O caminhão seguia sentido Belo Horizonte (MG) e o carro trafegava no sentido Vitória. Segundo informações passadas pela perícia da Polícia Civil no local, o motorista do carro perdeu o controle da direção, rodando na pista e provocando a colisão.
O fotógrafo de A Gazeta Fernando Madeira esteve no local do acidente e conversou com o motorista do caminhão. Sem ferimentos, mas muito abalado, o caminhoneiro afirmou que tudo aconteceu muito rápido e que não teve tempo de frear. Ele seguia viagem para a cidade de João Monlevade, em Minas Gerais.
Por conta do acidente, a pista chegou a ficar parcialmente interditada, com tráfego funcionando no sistema de pare e siga. Depois de mais de três horas, por volta das 16h20, o trecho foi totalmente liberado, segundo a PRF. 
Por nota, a Polícia Civil informou que os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde será feito o exame cadavérico que apontará a causa da morte e poderão ser liberados por familiares. Até o final da tarde, ninguém havia sido conduzido à Delegacia Regional de Cariacica.

Veja Também

Caminhão perde controle e causa grave acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Mulher vítima de acidente no ES não sabe que pais e filho morreram

Acidente interdita pista da BR 259 por quase duas horas em Colatina

Atualização

05/08/2021 - 5:53
A reportagem foi atualizada com a identificação das vítimas. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente BR 262 Grande Vitória Viana Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados