Acidente entre carro e caminhão deixa dois mortos em Apiacá

Duas pessoas morreram e outras duas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros em um acidente envolvendo um carro e um caminhão, na tarde desta quinta-feira (5), no trevo de Apiacá, Sul do Espírito Santo, na ES 297, via que liga o município a BR 101.
As causas da batida não foram divulgadas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu às 16h24, no sentido Apiacá. Duas pessoas no carro de passeio, que não tiveram o nome revelado, morreram no local, presas às ferragens.
Outras duas vítimas, que não estavam graves, foram socorridas para o hospital de Apiacá. A informaçao do Hospital José Monteiro é que os pacientes estão lúcidos e foram encaminhados à unidade de referência, em São José do Calçado para exames. A perícia foi acionada e o Corpo de Bombeiros aguardava a chegada da equipe para retirada dos corpos, que serão encaminhados ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Não há informações sobre o motorista do caminhão.