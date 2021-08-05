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ES 297

Acidente entre carro e caminhão deixa dois mortos em Apiacá

Um caminhão e um carro de passeio se envolveram em uma batida na tarde desta quinta-feira (5). Duas pessos morreram no local e outras duas foram socorridas com vida

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 20:06

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 ago 2021 às 20:06
Carro de passeio e um caminhão bateram no trevo de Apiacá, na ES 297
Carro e  caminhão bateram no trevo de Apiacá, na ES 297 Crédito: Colaborador| TV Gazeta Sul
Duas pessoas morreram e outras duas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros em um acidente envolvendo um carro  e um caminhão, na tarde desta quinta-feira (5), no trevo de Apiacá,  Sul do Espírito Santo, na ES 297, via que liga o município a BR 101. 
As causas da batida não foram divulgadas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu às 16h24, no sentido Apiacá. Duas pessoas no carro de passeio, que não tiveram o nome revelado, morreram no local, presas às ferragens.
Carro de passeio e um caminhão bateram no trevo de Apiacá, na ES 297 Crédito: Colaboração| Telespectador TV Gazeta Sul
Outras duas vítimas, que não estavam graves, foram socorridas para o hospital de Apiacá.  A informaçao do Hospital José Monteiro é que os pacientes estão lúcidos e foram encaminhados à unidade de referência, em São José do Calçado para exames. A perícia foi acionada e o Corpo de Bombeiros aguardava a chegada da equipe para retirada dos corpos, que serão encaminhados ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Não há informações sobre o motorista do caminhão. 

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