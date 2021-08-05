Vídeo: caminho não queimado chama atenção após incêndio em Iúna

Fogo queima área de pastagem, mas trecho permanece intacto Crédito: Reprodução/ Edimilson Gomes

Um incêndio devastou a vegetação em um morro da localidade de Santíssima Trindade, interior de Iúna , na Região do Caparaó, mas o cenário tem chamado atenção nas redes sociais. Uma semana após o fogo consumir a pastagem, um trecho permaneceu intacto, formando um caminho verde. Um morador que registrou a cena relata que o espaço não atingido seria o trecho onde os fiéis de uma igreja se reúnem para orações. Especialistas analisaram as imagens e explicaram o que pode ter acontecido.

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O vídeo foi feito pelo lavrador Edimilson Gomes, nessa quarta-feira (4), uma semana após o incêndio. “A gente não tem nem explicação para esse acontecimento. Uma coisa que surpreendeu o povo que viu o vídeo. Aqui, o povo da Assembleia se reúne e ora”, contou Edimilson, que é e diácono da igreja Assembleia de Deus de Santíssima Trindade.

VENTO, LENÇOL FREÁTICO E SAL SÃO HIPÓTESES

As imagens circulam nas redes sociais e intrigam os internautas sobre como esse trecho específico não foi atingido pelo fogo. O tenente coronel Herbert de Carvalho, comandante do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros , diz que vários fatores podem interferir para resultar em queimas como a de Iúna.

Área queimada fica na localidade de Santíssima Trindade, interior de Iúna Crédito: Edimilson Gomes

“É um fato bastante curioso. Do ponto de vista do comportamento de um incêndio, qualquer coisa é possível. O vento pode vir de um ponto e parar. Qualquer desenho ou resultado é possível. Em tese, diante da imprevisibilidade do comportamento do fogo e de outras caraterísticas, como a do solo, pode deixar uma desenho como este”, disse o militar.

"Do ponto de vista de um incêndio de grandes proporções, a gente já viu muito fenômeno curioso e interessante em relação à sobrevivência de animais em circunstâncias que não havia possibilidade de sobreviver, árvores que muitas queimam e uma só fica intacta no meio do caminho porque o vento desviou", contou o bombeiro.

Área queimada fica na localidade de Santíssima Trindade, interior de Iúna Crédito: Edimilson Gomes

As imagens também foram analisadas por uma equipe de biólogos de um centro universitário em Cachoeiro de Itapemirim , que levantaram outras duas hipóteses para o mato não ter sido consumido pelo fogo.