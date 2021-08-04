Pele segura: 15 protetores solares para uso diário; saiba como escolher

O filtro solar deve ser usado o ano inteiro. Seja na praia, na rua (independente do clima) ou em casa, o produto é indispensável. É ele que protege a pele dos efeitos nocivos causados pelos raios solares UVA e UVB, ajuda a evitar o surgimento de rugas e linhas de expressão, mantém a pele hidratada e, ainda, auxilia na prevenção de manchas e outras doenças de pele.
O benefício mais importante de seu uso é a prevenção do câncer de pele, já que os filtros solares tópicos absorvem e filtram a radiação ultravioleta (RUV), minimizando o dano dos radicais livres no DNA das células da pele. Eles também são fundamentais para minimizar o fotoenvelhecimento, ou seja, o impacto da radiação ultravioleta na pele, como o surgimento e agravamento de manchas, rugas e flacidez.
A dermatologista Pauline Lyrio explica que o fator de proteção solar (FPS) é a principal referência na hora de escolher o filtro solar, embora não seja a única. "O FPS quantifica o grau de proteção conferido pelo filtro solar ao surgimento de vermelhidão da pele, que é causada pela radiação ultravioleta tipo B (UVB). Quanto maior o FPS, maior a proteção e, consequentemente, à ação danosa da RUV ao DNA da pele e menor incidência de surgimento de câncer de pele".
TIPOS DE PELE
A médica explica que a quantidade recomendada de uso é de 2mg/cm² de pele. "Para facilitar, costumamos utilizar a regra da colher de chá: 1 colher de chá para rosto, cabeça e pescoço, 2 colheres de chá para tronco (frente e dorso), 1 colher de chá para cada braço e 2 colheres de chá para cada perna", explica.
"O filtro deve ser aplicado 15 minutos antes da exposição ao sol e, preferencialmente, ainda despido ou com a menor quantidade de roupa possível"
O filtro solar ideal é aquele que a textura se adapte bem ao tipo de pele que é proposto a proteger, seja ela seca, oleosa, mista ou sensível. Ele deve apresentar boa resistência à água e, para uma exposição diária, o FPS de 30 é o mínimo recomendado. "Para pele oleosa, os filtros mais indicados são aqueles que possuem veículos mais leves com textura de gel, gel-creme, sérum ou aqueles ditos oil-free, ou seja, veículos livres de óleo, não comedogênicos. Visando não contribuir com surgimento de acne ou deixar resíduo oleoso, realçando o brilho da pele", explica Pauline Lyrio.
Já para a pele seca, ela sugere dar preferência para filtros com ativos hidratantes, podendo ter textura de cremes ou loções. "As pessoas de peles mistas geralmente aceitam bem a maioria dos filtros (gel, creme e séruns), porém elas possuem a oleosidade concentrada na zona T da face. A tendência é preferirmos indicar aqueles que possuem texturas mais leves para não intensificá-la. Versões oil free, por exemplo, também vão bem nesses casos", diz a dermatologista.
A pessoa de pele sensível deve preferir filtros que possuam ação hidratante e calmante, livres de fragrâncias e de caráter hipoalergênico.
Agora que você já sabe escolher o produto ideal para o seu tipo de pele, confira a seleção abaixo. Mais tecnológicos a cada temporada, eles garantem saúde e beleza aos diferentes tipos de pele. Abuse do produto.
Bonelli Solare, da Be Belle
O lançamento oferece alta proteção contra os efeitos dos raios UVA e UVB; corrige, reduz e previne manchas e tem ação antioleosidade e antioxidante graças à sua fórmula enriquecida com vitamina C. A versão com cor FPS 50 apresenta quatro tons: clara, média, morena e negra, que se adaptam a diferentes tonalidades de pele, uniformizando-a instantaneamente e dando acabamento matte. Preço: R$ 39,90
O produto tem uma textura fluida ultraleve com rápida absorção e toque seco. Possui FPS 60, complexo antioxidante que previne o envelhecimento e é indicado para todos os tipos de pele. Tem uma cobertura leve que uniformiza o tom da pele, além de ser ultra resistente à água, suor, areia e não arder os olhos. Não é pegajoso e nem oleoso. Disponível nas versões com cor e sem cor. Preço: R$ 89,90
Alta proteção FPS 50+ com textura ultraleve 100% mineral - UVA 25. Confere uma cobertura natural com toque matte aveluado através da sua nova tecnologia Liquid to powder – textura líquida ultraleve que permite espalhabilidade perfeita e uniforme, que rapidamente se transforma em pó com efeito mate aveludado. Preço: R$ 89,90
Produto ideal para peles de mistas a secas e de uso diário, que tem proteção contra radiação UVB, UVA, UVA longo, infravermelho e luz visível, com alto fator de proteção e em cinco cores que se adaptam às tonalidades da pele. Sua fórmula contém Ácido Hialurônico, responsável por hidratar a pele profundamente e preencher rugas e linhas de expressão. Preço: R$149,00
Foi desenvolvido para aqueles que buscam alta fotoproteção com uma cosmética leve e diferenciada. Possui um complexo antioxidante (AOX complex) formado pela ação sinérgica de glutationa, ácido ferúlico, ácido lipóico, carnosina, extrato de algodão da Arábia e vitaminas C e E, que proporciona ampla ação contra o efeito oxidativo e, ainda, uma enzima chamada fotoliase lipossomada, que auxilia a pele a ter um DNA mais protegido após a exposição solar. Preço: R$82,90
Produto desenvolvido para as necessidades da pele masculina, que atua exatamente nas características e necessidades específicas, ajuda a combater os radicais livres, devido à alta proteção contra os raios UV e infravermelhos, controla a oleosidade da pele, é resistente à água e à transpiração, o que o torna ideal para a prática de esportes, além de preservar a hidratação da pele. Preço: R$ 76,90
Com textura ultraleve e toque seco, a fórmula traz multibenefícios: proteção solar com complexo antioxidante, efeito matte de longa duração e ativos que controlam a oleosidade por até 12 horas. Indicada para peles mistas a oleosas, está disponível com FPS 30 e 70. Traz Niacinamida, ativo clareador de sinais causados pelo sol e que auxilia no combate a acne; o Feverfew, um poderoso antioxidante que protege a pele contra agressões externas como fumaça e cigarro, e a vitamina C, antioxidante essencial para a síntese de colágeno que neutraliza radicais livres. Preço: R$ 50,99
Possui FPS 30, controla a oleosidade por 12 horas e conta com a tecnologia Pore Blur, que promove redução imediata e prolongada dos poros. Especialmente desenvolvido para peles mistas e oleosas, a fórmula ultra seca possui a inovadora e exclusiva molécula Solexyl, que protege o DNA dos danos causados pela radiação UV. Além disso, o produto também oferece ação antioxidante e anti-inflamatória. Preço: R$ 65,50
Uniformiza o tom de pele, graças à fórmula com pigmentação suave para uma cobertura natural e uniforme, para todos os tipos de pele. Oil free, não contém parabenos, tem alta proteção FPS 50, textura leve, fragrância suave, rápida absorção, minimiza os efeitos da luz visível e contribuem, para prevenir manchas causadas pela exposição solar. Preço: R$49,99.
Com FPS 50, o filtro solar aquoso possui película protetora invisível, fórmula enriquecida com ácido hialurônico e tecnologia Double UV Protect. Indicado para todos os tipos de pele, proporciona rápida absorção, toque seco e uma proteção uniforme, mais segura e eficaz, sem adicionar resíduo esbranquiçado e textura à pele. Por R$ 83,90.
Com tripla proteção, ajuda a proteger a pele de elementos agressores como o sol, o cloro e a água salgada do mar. Oferece proteção imediata UVA + UVB, protegendo a pele de queimaduras solares dentro e fora d’água. É três vezes mais resistente à água e ao suor e seguro para uso em toda a família. Preço: R$ 51,90
Protetor solar facial com efeito iluminador, graças ao exclusivo “Light Controlling Powder” em sua fórmula, que ilumina a pele com um leve tom rosa, além de corrigir os poros e uniformizar imperfeições. Sua fórmula com ácido hialurônico e glicerina permite que ele seja resistente à água e ao suor. O toque é macio e seco. Preço: R$77,99
Com amplo espectro de proteção, sistema de filtros UVA/UVB fotoestáveis e proteção biológica das células – o antioxidante Licochalcona A protege as células das camadas mais profundas da epiderme enquanto o Ácido Glicirretínico ajuda na renovação dos mecanismos de defesa naturais do DNA celular. Preço: R$ 87,99
Com eficácia avançada antioleosidade e anti-idade, o produto reduz em até 86% a produção de oleosidade da pele em 28 dias com uso contínuo. Mais do que ter textura ultraleve, tem controle ativo do brilho por 12 horas e conta com a exclusiva tecnologia 3D-Extended Defense, que protege a pele das radiações UVA, UVA longo, UVB, luz visível, poluição e radicais livres. Preço: R$ 89,90
Possui FPS 30 e PPD 13,4 para oferecer alta proteção contra a radiação UVA e UVB e combater todos os tipos de danos causados pela exposição solar, além de conferir ação hidratante, antioxidante e rejuvenescedora, prevenindo rugas, manchas, flacidez, câncer de pele e queimaduras solares ao mesmo tempo em que promove potente hidratação sem deixar a pele oleosa. Preço: R$ 149,00