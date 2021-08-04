Pele segura: 15 protetores solares para uso diário; saiba como escolher

Bonelli Solare, da Be Belle

O lançamento oferece alta proteção contra os efeitos dos raios UVA e UVB; corrige, reduz e previne manchas e tem ação antioleosidade e antioxidante graças à sua fórmula enriquecida com vitamina C. A versão com cor FPS 50 apresenta quatro tons: clara, média, morena e negra, que se adaptam a diferentes tonalidades de pele, uniformizando-a instantaneamente e dando acabamento matte. Preço: R$ 39,90

O produto tem uma textura fluida ultraleve com rápida absorção e toque seco. Possui FPS 60, complexo antioxidante que previne o envelhecimento e é indicado para todos os tipos de pele. Tem uma cobertura leve que uniformiza o tom da pele, além de ser ultra resistente à água, suor, areia e não arder os olhos. Não é pegajoso e nem oleoso. Disponível nas versões com cor e sem cor. Preço: R$ 89,90

Alta proteção FPS 50+ com textura ultraleve 100% mineral - UVA 25. Confere uma cobertura natural com toque matte aveluado através da sua nova tecnologia Liquid to powder – textura líquida ultraleve que permite espalhabilidade perfeita e uniforme, que rapidamente se transforma em pó com efeito mate aveludado. Preço: R$ 89,90

Produto ideal para peles de mistas a secas e de uso diário, que tem proteção contra radiação UVB, UVA, UVA longo, infravermelho e luz visível, com alto fator de proteção e em cinco cores que se adaptam às tonalidades da pele. Sua fórmula contém Ácido Hialurônico, responsável por hidratar a pele profundamente e preencher rugas e linhas de expressão. Preço: R$149,00

Foi desenvolvido para aqueles que buscam alta fotoproteção com uma cosmética leve e diferenciada. Possui um complexo antioxidante (AOX complex) formado pela ação sinérgica de glutationa, ácido ferúlico, ácido lipóico, carnosina, extrato de algodão da Arábia e vitaminas C e E, que proporciona ampla ação contra o efeito oxidativo e, ainda, uma enzima chamada fotoliase lipossomada, que auxilia a pele a ter um DNA mais protegido após a exposição solar. Preço: R$82,90

Produto desenvolvido para as necessidades da pele masculina, que atua exatamente nas características e necessidades específicas, ajuda a combater os radicais livres, devido à alta proteção contra os raios UV e infravermelhos, controla a oleosidade da pele, é resistente à água e à transpiração, o que o torna ideal para a prática de esportes, além de preservar a hidratação da pele. Preço: R$ 76,90

Com textura ultraleve e toque seco, a fórmula traz multibenefícios: proteção solar com complexo antioxidante, efeito matte de longa duração e ativos que controlam a oleosidade por até 12 horas. Indicada para peles mistas a oleosas, está disponível com FPS 30 e 70. Traz Niacinamida, ativo clareador de sinais causados pelo sol e que auxilia no combate a acne; o Feverfew, um poderoso antioxidante que protege a pele contra agressões externas como fumaça e cigarro, e a vitamina C, antioxidante essencial para a síntese de colágeno que neutraliza radicais livres. Preço: R$ 50,99

Possui FPS 30, controla a oleosidade por 12 horas e conta com a tecnologia Pore Blur, que promove redução imediata e prolongada dos poros. Especialmente desenvolvido para peles mistas e oleosas, a fórmula ultra seca possui a inovadora e exclusiva molécula Solexyl, que protege o DNA dos danos causados pela radiação UV. Além disso, o produto também oferece ação antioxidante e anti-inflamatória. Preço: R$ 65,50

Uniformiza o tom de pele, graças à fórmula com pigmentação suave para uma cobertura natural e uniforme, para todos os tipos de pele. Oil free, não contém parabenos, tem alta proteção FPS 50, textura leve, fragrância suave, rápida absorção, minimiza os efeitos da luz visível e contribuem, para prevenir manchas causadas pela exposição solar. Preço: R$49,99.

Com FPS 50, o filtro solar aquoso possui película protetora invisível, fórmula enriquecida com ácido hialurônico e tecnologia Double UV Protect. Indicado para todos os tipos de pele, proporciona rápida absorção, toque seco e uma proteção uniforme, mais segura e eficaz, sem adicionar resíduo esbranquiçado e textura à pele. Por R$ 83,90.

Com tripla proteção, ajuda a proteger a pele de elementos agressores como o sol, o cloro e a água salgada do mar. Oferece proteção imediata UVA + UVB, protegendo a pele de queimaduras solares dentro e fora d’água. É três vezes mais resistente à água e ao suor e seguro para uso em toda a família. Preço: R$ 51,90

Protetor solar facial com efeito iluminador, graças ao exclusivo “Light Controlling Powder” em sua fórmula, que ilumina a pele com um leve tom rosa, além de corrigir os poros e uniformizar imperfeições. Sua fórmula com ácido hialurônico e glicerina permite que ele seja resistente à água e ao suor. O toque é macio e seco. Preço: R$77,99

Com amplo espectro de proteção, sistema de filtros UVA/UVB fotoestáveis e proteção biológica das células – o antioxidante Licochalcona A protege as células das camadas mais profundas da epiderme enquanto o Ácido Glicirretínico ajuda na renovação dos mecanismos de defesa naturais do DNA celular. Preço: R$ 87,99

Com eficácia avançada antioleosidade e anti-idade, o produto reduz em até 86% a produção de oleosidade da pele em 28 dias com uso contínuo. Mais do que ter textura ultraleve, tem controle ativo do brilho por 12 horas e conta com a exclusiva tecnologia 3D-Extended Defense, que protege a pele das radiações UVA, UVA longo, UVB, luz visível, poluição e radicais livres. Preço: R$ 89,90