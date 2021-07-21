Esmalte de inverno: veja as cores que vão bombar no frio

É possível sim trazer um pouco de cor e diversidade para as unhas no inverno Crédito: @gelsbybry

Verde-militar, terracota, vinho e azul, são algumas das apostas das cores que prometem bombar nesse inverno quando assunto são as unhas. São tantas cores e efeitos que é difícil resistir aos esmaltes, até porque, o produto valoriza ainda mais as mãos das mulheres.

Milena Arantes, analista de marketing da Impala, conta que as cores de esmaltes no inverno não precisam ser escuras e monocromáticas. "Muito pelo contrário, elas podem transitar em universos de tons neutros, escuros e pastéis. O inverno 2021, por exemplo, é atípico por trazer cores mais alegres chegando próximo de vibrantes. Vemos muito lilás, verdes, azuis e corais. Os tons escuros e terrosos são o que chamamos de 'coringas' para a estação, aqueles que são sempre uma boa aposta e nunca saem de moda", diz.

Enter as apostas da marca está a cor "Acalanto", que traz acolhimento, calma e aconchego. "Acalanto vem da família dos roxos. É delicada, sutil e carrega feminilidade, um tom de lavanda acinzentado", diz. Os tons puxados para terrosos sempre são uma boa opção para a estação. "O Coisa Linda é um coral terroso. Ele carrega a lindeza da radiante cor coral em uma versão mais quente, que traz sensação de acolhimento", diz Milena Arantes.

NÃO TEM REGRAS

Francine Adbala Martins, gerente global da categoria de maquiagem da Natura, também reforça ser mito que no inverno as cores de esmalte precisam sempre ser escuras e monocromáticas. "Apesar de serem as cores mais lembradas nessa época do ano, é possível sim trazer um pouco de cor e diversidade para as unhas no inverno. A regra é não ter regras! Ouse com tons de verdes, azuis e magenta. Cores como vinho, preto e vermelho são atemporais e permanecem em alta nessa época do ano. Um pouco de cor com acabamento de alto brilho é a escolha certeira para a temporada".

Para sair do óbvio, ela diz que o acabamento cremoso costuma ser sólido e ainda assim possibilitar cores mais leves. "Os clássicos tons de pele, por exemplo, combinam com qualquer ocasião e trazem um ar mais leve para as unhas. Tons pastel, puxados para o rosa, por exemplo, ou abertos com fundo sólido como o laranja e o vermelho, que apesar de fortes são cores vivas, também são boas opções. Experimente também o contraste de cores inusitadas com nail art minimalista usando formas simples geométricas".

A marca lança em agosto a nova linha Natura Una Esmalte 3D Gel, com 14 cores diferentes e portfólio com tons que vão dos clássicos atemporais aos vibrantes.

CUIDADOS

Além dos cuidados práticos com as cutículas, lixar bem as unhas , prezar por esmalte de qualidade, manter mãos e unhas hidratadas e nutridas é importante e ajuda a fortalecê-las, o que garantirá maior duração para o esmalte. "Antes de iniciar a esmaltação, é importante assegurar que as unhas estão limpas e sem resíduos de outros produtos para que a base possa aderir corretamente às unhas", explica Francine Adbala Martins.

A manicure Juliana Brasil aposta no verde-militar. "Os tons de verde estão em alta nesta estação. O verde-militar é mais fechado e muito elegante", diz. Já a terracota segue a tendência dos tons terrosos. "É uma cor muito elegante e que já caiu no gosto das capixabas. Pode ser vibrante para as mulheres mais ousadas, ou fosco, para as mais minimalistas", diz.

Aliás, para as mulheres minimalistas, que ainda não aderiram à tendência das unhas coloridas, a sugestão da manicure é pelas cores mais discretas e ir ousando gradativamente. "Também pode usar unhas francesinhas e até artifícios como brilhos ou pedrarias discretas. Caso não se adapte, invista nos tons pastéis, que são clássicos e elegantes. Use e abuse! Mas saia do lugar-comum, a cada dia uma nova cor é lançada, para inovar sempre", diz Juliana Brasil.

APOSTE NAS CORES