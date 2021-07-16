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Skinbooster: conheça o procedimento que hidrata a pele e suaviza rugas

O ácido hialurônico promove um efeito de grande hidratação na pele. Dermatologistas explicam que o procedimento melhora rugas finas, o aspecto craquelado e os pés de galinha

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 17:47

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

16 jul 2021 às 17:47
Mulher de 40 anos tratamento de beleza
O efeito principal é a hidratação profunda da pele Crédito: Wavebreak Media LTD/ Freepik
Para ter uma pele bonita e saudável, é preciso seguir três regras básicas no dia a dia: limpar, proteger e hidratar. E é nesse terceiro item, a hidratação, que está o tratamento do momento contra a flacidez da pele do rosto. 
O nome é skinbooster, uma injeção de ácido hialurônico de partículas com alto poder de atração de moléculas de água, substância que promove uma hidratação profunda na pele, aumentando sua espessura e amenizando as linhas finas. "O efeito principal é a hidratação profunda, melhora do pregueamento, craquelamento e viço da pele. O ácido hialurônico consegue produzir um pouco de colágeno, melhorando a flacidez", explica a dermatologista Isabella Redighieri.
A médica conta que a técnica distribui aplicações injetáveis de ácido hialurônico sob a pele para refazer o equilíbrio hídrico.
Isabella Redighieri, dermatologista
A dermatologista Isabella Redighieri fala dos benefíicios do skinbooster Crédito: Divulgação
"Atrai moléculas de água onde é injetado, promovendo hidratação nas camadas mais profundas da pele. Além da estética, há melhora na resistência da pele, que fica mais firme pelo efeito da hidratação"
Isabella Redighieri - Dermatologista
Ela conta que costuma indicar o tratamento para peles enrugadas, sem viço e com rugas finas. "Gosto muito para rugas ao redor dos olhos, rugas do sorriso, rugas do colo e mãos", conta.

ÁREAS TRATADAS

A dermatologista Ana Paula Galeão explica que, como é um ácido hialurônico feito de um jeito em que as moléculas ficam soltas umas das outras, isso faz com que ele não seja um volumizador ou preenchedor (como é geralmente usado), e sim um hidratante.
"O ácido hialurônico já é uma substância presente na nossa pele. Esse que a gente injeta é feito em laboratório, mas é igual ao que já temos, e ele permite que as moléculas de água fiquem retidas na derme. Sem o ácido hialurônico, por mais que se beba água, não consegue hidratar a pele por dentro. A gente repõe o ácido hialurônico perdido com o skinbooster", explica.
Ana Paula Galeão
A dermatologista Ana Paula Galeão fala dos benefíicios do skinbooster Crédito: @anapaulagaleão
"O tratamento é indicado para quem tem ruga fina, superficial e não quer volumizar a região. É ideal para áreas como o código de barras, as linhas do pescoço e os pés de galinhas"
Ana Paula Galeão - Dermatologista
O ácido é injetado com agulhas finíssimas e a dor é tolerável devido ao anestésico que é usado.  "Esse equilíbrio hídrico permite a migração de minerais, vitaminas, células e a derme fica saudável e equilibrada. Com isso, a gente reequilibra a nutrição e a imunidade da pele como um todo", diz a Ana Paula Galeão. O tempo de duração do procedimento é de 6 a 9 meses.

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