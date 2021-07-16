Skinbooster: conheça o procedimento que hidrata a pele e suaviza rugas

O efeito principal é a hidratação profunda da pele Crédito: Wavebreak Media LTD/ Freepik

Para ter uma pele bonita e saudável, é preciso seguir três regras básicas no dia a dia: limpar, proteger e hidratar. E é nesse terceiro item, a hidratação, que está o tratamento do momento contra a flacidez da pele do rosto.

O nome é skinbooster, uma injeção de ácido hialurônico de partículas com alto poder de atração de moléculas de água, substância que promove uma hidratação profunda na pele, aumentando sua espessura e amenizando as linhas finas. "O efeito principal é a hidratação profunda, melhora do pregueamento, craquelamento e viço da pele. O ácido hialurônico consegue produzir um pouco de colágeno, melhorando a flacidez", explica a dermatologista Isabella Redighieri.

A médica conta que a técnica distribui aplicações injetáveis de ácido hialurônico sob a pele para refazer o equilíbrio hídrico.

A dermatologista Isabella Redighieri fala dos benefíicios do skinbooster Crédito: Divulgação

"Atrai moléculas de água onde é injetado, promovendo hidratação nas camadas mais profundas da pele. Além da estética, há melhora na resistência da pele, que fica mais firme pelo efeito da hidratação" Isabella Redighieri - Dermatologista

Ela conta que costuma indicar o tratamento para peles enrugadas, sem viço e com rugas finas. "Gosto muito para rugas ao redor dos olhos, rugas do sorriso, rugas do colo e mãos", conta.

ÁREAS TRATADAS

A dermatologista Ana Paula Galeão explica que, como é um ácido hialurônico feito de um jeito em que as moléculas ficam soltas umas das outras, isso faz com que ele não seja um volumizador ou preenchedor (como é geralmente usado), e sim um hidratante.

"O ácido hialurônico já é uma substância presente na nossa pele. Esse que a gente injeta é feito em laboratório, mas é igual ao que já temos, e ele permite que as moléculas de água fiquem retidas na derme. Sem o ácido hialurônico, por mais que se beba água, não consegue hidratar a pele por dentro. A gente repõe o ácido hialurônico perdido com o skinbooster", explica.

A dermatologista Ana Paula Galeão fala dos benefíicios do skinbooster Crédito: @anapaulagaleão

"O tratamento é indicado para quem tem ruga fina, superficial e não quer volumizar a região. É ideal para áreas como o código de barras, as linhas do pescoço e os pés de galinhas" Ana Paula Galeão - Dermatologista