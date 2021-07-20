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Representatividade

Sucesso na moda, modelo transexual estrela primeira campanha de underwear

Homem transgênero, Sam Porto foi eleito pela Calvin Klein para estrelar uma de suas poderosas publicidades de roupas íntimas

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 14:25

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

20 jul 2021 às 14:25
Modelo Sam Porto
Sam Porto posou para a campanha da Calvin Klein Crédito: Divulgação Pedro Pinho
O brasileiro Sam Porto foi eleito pela Calvin Klein para estrelar uma de suas poderosas publicidades de roupas íntimas. Retratado para ação internacional da grife "Proud in my Calvins", o modelo posou para as lentes de Pedro Pinho e deu relato sobre o tema "o momento mais importante da minha jornada", proposto na coleção. 
"Para mim, foi a tão aguardada cirurgia de mastectomia. A primeira vez que minhas mãos tocaram meu peito, eu pude sentir meu coração batendo mais perto. Foi uma emoção indescritível", revelou.
Nascido em Brasília, o jovem de 26 anos desponta como um dos mais representativos nomes da moda na atualidade, trazendo consigo a pauta da diversidade e do respeito à população transgênero.
Sam chegou a trabalhar como tatuador e estudar Design Gráfico, mas seus traços marcantes e personalidade inconfundível o fizeram migrar para a moda, onde é representado pela Way Model, mesma agência que cuida de tops como Sasha Meneghel, Carol Trentini, Alessandra Ambrosio e Marlon Teixeira. Para ele, esse é mais um sonho realizado. 
Modelo Sam Porto
Sam Porto posou para a campanha da Calvin Klein Crédito: Divulgação Pedro Pinho
"Ser um homem trans, na Calvin Klein, é mais um sonho que realizo! É indescritível o tamanho do orgulho que estou sentindo. Quem me conhece sabe o quanto eu queria fazer parte disso"
Sam Porto - Modelo
O jovem quer trazer representatividade ao mercado e poder explorar diversos espaços. "Quero conciliar a moda com a carreira de ator".
Sam foi o primeiro homem trans a desfilar no São Paulo Fashion Week - edição N48, realizada em 2019, quando conquistou o posto de recordista de desfiles no evento. Lançado em 2019, posou para Mario Testino, desfilou para a ÀLG - de Alexandre Herchcovitch, estrelou capa da Vogue e figurou em editoriais de moda de publicações como Marie Claire e Made in Brazil.
A performance marcante repercutiu em veículos de todo o mundo, como o The Washington Post, que deu espaço de destaque ao modelo. 

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