Sucesso na moda, modelo transexual estrela primeira campanha de underwear

Sam Porto posou para a campanha da Calvin Klein Crédito: Divulgação Pedro Pinho

O brasileiro Sam Porto foi eleito pela Calvin Klein para estrelar uma de suas poderosas publicidades de roupas íntimas. Retratado para ação internacional da grife "Proud in my Calvins", o modelo posou para as lentes de Pedro Pinho e deu relato sobre o tema "o momento mais importante da minha jornada", proposto na coleção.

"Para mim, foi a tão aguardada cirurgia de mastectomia. A primeira vez que minhas mãos tocaram meu peito, eu pude sentir meu coração batendo mais perto. Foi uma emoção indescritível", revelou.

Nascido em Brasília, o jovem de 26 anos desponta como um dos mais representativos nomes da moda na atualidade, trazendo consigo a pauta da diversidade e do respeito à população transgênero.

Sam chegou a trabalhar como tatuador e estudar Design Gráfico, mas seus traços marcantes e personalidade inconfundível o fizeram migrar para a moda, onde é representado pela Way Model, mesma agência que cuida de tops como Sasha Meneghel, Carol Trentini, Alessandra Ambrosio e Marlon Teixeira. Para ele, esse é mais um sonho realizado.

Sam Porto posou para a campanha da Calvin Klein Crédito: Divulgação Pedro Pinho

"Ser um homem trans, na Calvin Klein, é mais um sonho que realizo! É indescritível o tamanho do orgulho que estou sentindo. Quem me conhece sabe o quanto eu queria fazer parte disso" Sam Porto - Modelo

O jovem quer trazer representatividade ao mercado e poder explorar diversos espaços. "Quero conciliar a moda com a carreira de ator".

Sam foi o primeiro homem trans a desfilar no São Paulo Fashion Week - edição N48, realizada em 2019, quando conquistou o posto de recordista de desfiles no evento. Lançado em 2019, posou para Mario Testino, desfilou para a ÀLG - de Alexandre Herchcovitch, estrelou capa da Vogue e figurou em editoriais de moda de publicações como Marie Claire e Made in Brazil.