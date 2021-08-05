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Operação Candeeiros

Empresa do ES é suspeita de fraude em contrato de iluminação pública

Investigação policial encontrou indícios de corrupção em contrato firmado entre a empresa capixaba e a Prefeitura de Rio Branco, no Acre

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 19:04

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

05 ago 2021 às 19:04
Operação Candeeiros cumpriu seis mandados de busca e apreensão no Espírito Santo
Operação Candeeiros cumpriu seis mandados de busca e apreensão no Espírito Santo Crédito: Divulgação | Polícia Civil do ES
Uma empresa do Espírito Santo, que não teve o nome divulgado, foi alvo de operação policial nesta quinta-feira (5) por suspeita de fraudar contrato de iluminação pública no Estado do Acre. Investigações da Polícia Civil encontraram indícios de corrupção em acordos firmados entre a empresa capixaba e a Prefeitura de Rio Branco.
Ao todo, foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão, sendo seis no Espírito Santo, nos municípios de VitóriaSerra e Colatina. Os demais foram cumpridos nos Estados do Acre e do Rio de Janeiro.
"As investigações são da Polícia Civil do Acre e nós prestamos apoio. Realizamos buscas e apreendemos computadores, notebooks, celulares, pen drives, vários documentos e contratos empresariais", detalhou o delegado Marcus Vinicius, titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas.
Operação Candeeiros cumpriu seis mandados de busca e apreensão no Espírito Santo
Eletrônicos e documentos estão entre os materiais apreendidos na operação Crédito: Divulgação | Polícia Civil do ES
Além das apreensões, um homem de 65 anos foi preso em um escritório no bairro Barro Vermelho, em Vitória. No local, foram encontradas duas espingardas e um cano de arma. Ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Após o pagamento da fiança, ele foi liberado para responder ao crime em liberdade.
Operação Candeeiros foi deflagrada na quarta-feira (4), com apoio da Polícia Civil do Espírito Santo
Operação Candeeiros foi deflagrada na quarta-feira (4), com apoio da Polícia Civil do Espírito Santo Crédito: Divulgação | Polícia Civil do ES
“Ações como esta são fundamentais para inibir a prática de outros crimes semelhantes. Apenas com a integração entre as polícias será possível inibir esse tipo de criminalidade e impedir que os cofres públicos sejam onerados”, afirmou o delegado João Calmon, superintendente de Inteligência e Ações Estratégicas.

OPERAÇÃO CONJUNTA EM TRÊS ESTADOS

A Operação Candeeiros contou com cinco delegados e mais de 130 policiais em ações nos Estados do Rio de Janeiro e Acre, além do Espírito Santo. Entre os crimes investigados estão corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
Operação Candeeiros cumpriu seis mandados de busca e apreensão no Espírito Santo
Operação Candeeiros cumpriu seis mandados de busca e apreensão no Espírito Santo Crédito: Divulgação | Polícia Civil do ES

NOME DA OPERAÇÃO

Batizada de Candeeiros, a operação recebeu esse nome em alusão ao antigo instrumento de iluminação, já que os investigados, por meio de ações criminosas, deixaram de modernizar a iluminação pública e trouxeram danos milionários aos cofres públicos municipais, ao contrário do que deveria acontecer.

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