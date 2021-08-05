Empresa do ES é suspeita de fraude em contrato de iluminação pública

Uma empresa do Espírito Santo, que não teve o nome divulgado, foi alvo de operação policial nesta quinta-feira (5) por suspeita de fraudar contrato de iluminação pública no Estado do Acre. Investigações da Polícia Civil encontraram indícios de corrupção em acordos firmados entre a empresa capixaba e a Prefeitura de Rio Branco.
"As investigações são da Polícia Civil do Acre e nós prestamos apoio. Realizamos buscas e apreendemos computadores, notebooks, celulares, pen drives, vários documentos e contratos empresariais", detalhou o delegado Marcus Vinicius, titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas.
Além das apreensões, um homem de 65 anos foi preso em um escritório no bairro Barro Vermelho, em Vitória. No local, foram encontradas duas espingardas e um cano de arma. Ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Após o pagamento da fiança, ele foi liberado para responder ao crime em liberdade.
“Ações como esta são fundamentais para inibir a prática de outros crimes semelhantes. Apenas com a integração entre as polícias será possível inibir esse tipo de criminalidade e impedir que os cofres públicos sejam onerados”, afirmou o delegado João Calmon, superintendente de Inteligência e Ações Estratégicas.
OPERAÇÃO CONJUNTA EM TRÊS ESTADOS
A Operação Candeeiros contou com cinco delegados e mais de 130 policiais em ações nos Estados do Rio de Janeiro e Acre, além do Espírito Santo. Entre os crimes investigados estão corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
NOME DA OPERAÇÃO
Batizada de Candeeiros, a operação recebeu esse nome em alusão ao antigo instrumento de iluminação, já que os investigados, por meio de ações criminosas, deixaram de modernizar a iluminação pública e trouxeram danos milionários aos cofres públicos municipais, ao contrário do que deveria acontecer.