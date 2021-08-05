Traficante foragido de Minas Gerais é preso em Jardim Camburi, Vitória

Traficante tinha mandado de prisão em aberto e foi preso pela Guarda de Vitória nesta quarta (4) Crédito: Divulgação / Guarda de Vitória

Ele já estava sendo monitorado pela Guarda de Vitória e foi abordado quando passava de moto pelo bairro. O suspeito era foragido da Polícia de Minas Gerais. Segundo o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Ícaro Ruginski, a informação chegou através da equipe de inteligência do órgão.

Abordagem feita pela ROMU, da Guarda de Vitória, na avenida Norte Sul em Jardim Camburi Crédito: Divulgação / Guarda de Vitória

“A equipe de inteligência da Guarda recebeu a informação que um indivíduo com mandado de prisão estaria circulando no município de Vitória. Em virtude disso, passou a fazer o monitoramento desse indivíduo e acionou a equipe da ROMU que efetuou a abordagem”, disse Ruginski

O homem foi encaminhado para a delegacia de Vitória. A Polícia Civil disse que o suspeito de 24 anos possuía um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Vitória e está a disposição da justiça mineira.