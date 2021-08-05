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Preso pela Guarda Municipal

Traficante foragido de Minas Gerais é preso em Jardim Camburi, Vitória

David Junior Martins da Silva, o Juninho, estava com um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo pela justiça mineira

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 07:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2021 às 07:30
Traficante tinha mandado de prisão em aberto e foi preso pela Guarda de Vitória nesta quarta (4)
Traficante tinha mandado de prisão em aberto e foi preso pela Guarda de Vitória nesta quarta (4) Crédito: Divulgação / Guarda de Vitória
Um homem de 24 anos foi preso pela Guarda Municipal no bairro Jardim Camburi, em Vitória, nesta quarta-feira (4). David Junior Martins da Silva, o Juninho, estava com um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo pela justiça de Minas Gerais. Ele foi detido pela Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) na Avenida Norte Sul.
Ele já estava sendo monitorado pela Guarda de Vitória e foi abordado quando passava de moto pelo bairro. O suspeito era foragido da Polícia de Minas Gerais. Segundo o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Ícaro Ruginski, a informação chegou através da equipe de inteligência do órgão.
Abordagem feita pela ROMU, da Guarda de Vitória, na avenida Norte Sul em Jardim Camburi
Abordagem feita pela ROMU, da Guarda de Vitória, na avenida Norte Sul em Jardim Camburi Crédito: Divulgação / Guarda de Vitória
“A equipe de inteligência da Guarda recebeu a informação que um indivíduo com mandado de prisão estaria circulando no município de Vitória. Em virtude disso, passou a fazer o monitoramento desse indivíduo e acionou a equipe da ROMU que efetuou a abordagem”, disse Ruginski
O homem foi encaminhado para a delegacia de Vitória. A Polícia Civil disse que o suspeito de 24 anos possuía um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Vitória e está a disposição da justiça mineira.
Com informações da TV Gazeta

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