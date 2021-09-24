ES anuncia projeto para instalar rampa de escape na "Curva da Morte"

"Estamos lançando o edital para contratar a empresa que fará o projeto executivo. Depois de contratar a empresa, que terá cinco meses para fazer todo o projeto de área de escape, vamos licitar a execução da obra. Não se trata de uma construção complexa, mas precisamos fazer um bom projeto para que possamos ter uma área de escape consistente e que salve vidas. Trata-se de uma área de muito risco, onde já perdemos muitas vidas”, concluiu o governador do Estado, Renato Casagrande.