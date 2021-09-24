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ES 164

ES anuncia projeto para instalar rampa de escape na "Curva da Morte"

Trecho fica na localidade de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, e recebeu o apelido devido à frequência de acidentes graves no local

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 19:11

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 set 2021 às 19:11
Mureta quebrada no trecho conhecido como
Mureta quebrada no trecho conhecido como "Curva da Morte" Crédito: Diego Gomes
O Governo do Espírito Santo anunciou nesta sexta-feira (24) que pretende construir uma rampa de escape para motoristas no trecho da ES 164 conhecido como "Curva da Morte". A cobrança de moradores da região e de motoristas que trafegam entre Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta é antiga, desde 2017, visto que é frequente a ocorrência de acidentes no trecho.
O projeto da rampa de escape — uma espécie de alargamento às margens da rodovia para que veículos possam evitar colisões — será contratado pelo Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES). O aviso da licitação foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (24) e a previsão é de investimento de R$ 338 mil para a preparação das pesquisas, levantamentos, estudos e projeto de engenharia.
"Estamos lançando o edital para contratar a empresa que fará o projeto executivo. Depois de contratar a empresa, que terá cinco meses para fazer todo o projeto de área de escape, vamos licitar a execução da obra. Não se trata de uma construção complexa, mas precisamos fazer um bom projeto para que possamos ter uma área de escape consistente e que salve vidas. Trata-se de uma área de muito risco, onde já perdemos muitas vidas”, concluiu o governador do Estado, Renato Casagrande.

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