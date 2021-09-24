ES anuncia projeto para instalar rampa de escape na "Curva da Morte"

O Governo do Espírito Santo anunciou nesta sexta-feira (24) que pretende construir uma rampa de escape para motoristas no trecho da ES 164 conhecido como "Curva da Morte". A cobrança de moradores da região e de motoristas que trafegam entre Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta é antiga, desde 2017, visto que é frequente a ocorrência de acidentes no trecho.
O projeto da rampa de escape — uma espécie de alargamento às margens da rodovia para que veículos possam evitar colisões — será contratado pelo Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES). O aviso da licitação foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (24) e a previsão é de investimento de R$ 338 mil para a preparação das pesquisas, levantamentos, estudos e projeto de engenharia.
"Estamos lançando o edital para contratar a empresa que fará o projeto executivo. Depois de contratar a empresa, que terá cinco meses para fazer todo o projeto de área de escape, vamos licitar a execução da obra. Não se trata de uma construção complexa, mas precisamos fazer um bom projeto para que possamos ter uma área de escape consistente e que salve vidas. Trata-se de uma área de muito risco, onde já perdemos muitas vidas”, concluiu o governador do Estado, Renato Casagrande.