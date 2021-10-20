Pastor morre após sofrer AVC durante culto em igreja de Cachoeiro

Pastor sofreu AVC durante culto em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução | Redes sociais

Um pastor de 48 anos morreu, nesta terça-feira (19), após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) durante um culto no bairro São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . Geter da Silva cantava a música ‘Soldado Ferido’ no palco da Igreja Só o Senhor é Deus, quando passou mal e foi socorrido para um hospital no último domingo (17). O momento foi registrado em um vídeo, divulgado nas redes sociais.

Segundo o dirigente da igreja, pastor João Amorim, os membros da instituição estavam em uma convenção estadual, quando o pastor Geter pediu para dar seu testemunho no evento, realizado no domingo. Após fazer seu pronunciamento, ele canta a canção gravada pela cantora gospel Midian Lima. O vídeo contém imagens fortes.

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Após desmaiar e ser amparado por outros membros da igreja, ele foi socorrido para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim e transferido para um hospital na Grande Vitória , mas acabou falecendo nesta terça-feira (19). O pastor João Amorim disse que o corpo de Geter da Silva será velado na casa de um familiar do homem, em Cachoeiro, e sepultado no cemitério do bairro Coronel Borges nesta quinta-feira (21).

“O pastor Geter teve um passado muito bonito. Ele se afastou do evangelho, passou por um momento complicado. Há alguns anos, voltou à igreja com a esposa, com problema de saúde. Tive a oportunidade de cuidar dele. Estava de bem com a vida, alegre e era trabalhador. Ele montou uma fábrica de picolés, que complementava a renda, e sonhava em construir uma casa”, lembrou o pastor João Amorim.