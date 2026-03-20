Colisão entre caminhões deixa motorista preso às ferragens em Santa Teresa

Um acidente envolvendo dois caminhões deixou um motorista preso às ferragens na ES 080, na zona rural de Santa Teresa , na Região Centro-Serrana do Espírito Santo, na quinta-feira (19). Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor do outro caminhão também ficou ferido. Ambos foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) .

De acordo com a Polícia Militar (PM), os veículos colidiram de frente, o que provocou a interdição total da rodovia nos dois sentidos. Ainda segundo a corporação, devido à urgência no atendimento às vítimas, não foi possível realizar o teste do bafômetro nos motoristas no local.