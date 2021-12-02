Criança de 3 anos morre após cair do 2° andar de casa em Rio Bananal

Correção A reportagem errou ao afirmar que o acidente ocorreu nesta quinta-feira (2). A criança sofreu a queda e morreu na quarta-feira (1º). O texto foi corrigido.

Uma criança de 3 anos morreu após cair do segundo andar da casa onde morava com os pais, no bairro Santo Antônio, em Rio Bananal , Norte do Estado. Segundo a prefeitura, o acidente aconteceu na quarta-feira (1º) e Bernardo Galvão Lotério foi levado com vida para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Bernardo Galvão Lotério, 3 anos, caiu do segundo andar de casa no bairro São José, em Rio Bananal Crédito: Arquivo pessoal

Familiares relataram ao repórter Caio Dias, da TV Gazeta Norte, que a criança brincava com um gato e seguiu o animal até a janela, sem que os pais vissem, e então caiu. Os pais socorreram o menino e o levaram para o hospital do município.

Segundo a secretária Municipal de Saúde, Josimará Marangonha Lameira, Bernardo chegou ao hospital desacordado, e precisou ser intubado, mas como apresentava sinais de traumatismo craniano foi transferido para o Hospital São José, em Colatina , onde não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina e já foi liberado.

O velório, de acordo com familiares, acontece na igreja Maranata do bairro Dom Pedro, em Rio Bananal. O enterro será às 8h de sexta-feira (3) no cemitério da cidade.



O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que os levantamentos iniciais indicam que trata-se de morte acidental. Veja o texto na íntegra:

"A Polícia Civil informa que a Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal iniciou as diligências assim que tomou conhecimento do fato. O local foi periciado e os levantamentos iniciais indicam que trata-se de morte acidental. A criança, de 3 anos, estava brincando com um gato e caiu da laje. Um Inquérito Policial foi instaurado para dar prosseguimento à apuração das circunstâncias do fato. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e liberado para os familiares."