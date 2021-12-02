Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tragédia

Criança de 3 anos morre após cair do 2° andar de casa em Rio Bananal

Bernardo Galvão Lotério chegou a ser encaminhado com vida para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

02 dez 2021 às 15:54

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 15:54

Correção

02/12/2021 - 4:06
A reportagem errou ao afirmar que o acidente ocorreu nesta quinta-feira (2). A criança sofreu a queda e morreu na quarta-feira (1º). O texto foi corrigido.
Uma criança de 3 anos morreu após cair do segundo andar da casa onde morava com os pais, no bairro Santo Antônio, em Rio Bananal,  Norte do Estado. Segundo a prefeitura, o acidente aconteceu na quarta-feira (1º) e  Bernardo Galvão Lotério foi levado com vida para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
Bernardo Galvão Lotério, 3 anos, caiu do segundo andar de casa no bairro São José, em Rio Bananal.
Bernardo Galvão Lotério, 3 anos, caiu do segundo andar de casa no bairro São José, em Rio Bananal Crédito: Arquivo pessoal
Familiares relataram ao repórter Caio Dias, da TV Gazeta Norte, que a criança brincava com um gato e seguiu o animal até a janela, sem que os pais vissem, e então caiu. Os pais socorreram o menino e o levaram para o hospital do município.
Segundo a secretária Municipal de Saúde, Josimará Marangonha Lameira, Bernardo chegou ao hospital desacordado, e precisou ser intubado, mas como apresentava sinais de traumatismo craniano foi transferido para o Hospital São José, em Colatina, onde não resistiu aos ferimentos e faleceu.
O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina e já foi liberado.
O velório, de acordo com familiares, acontece na igreja Maranata do bairro Dom Pedro, em Rio Bananal. O enterro será às 8h de sexta-feira (3) no cemitério da cidade.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que os levantamentos iniciais indicam que trata-se de morte acidental. Veja o texto na íntegra:
"A Polícia Civil informa que a Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal iniciou as diligências assim que tomou conhecimento do fato. O local foi periciado e os levantamentos iniciais indicam que trata-se de morte acidental. A criança, de 3 anos, estava brincando com um gato e caiu da laje. Um Inquérito Policial foi instaurado para dar prosseguimento à apuração das circunstâncias do fato. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e liberado para os familiares."
Criança de 3 anos morre após cair do segundo andar de casa em Rio Bananal

Veja Também

Mãe e filha são condenadas por morte de agricultora em Vargem Alta

Justiça condena motorista a 45 anos de prisão por morte de servidor no ES

Universitário que matou ex a facadas no ES é condenado a 28 anos de prisão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Rio Bananal ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados