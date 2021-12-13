Ibiraçu registra primeiro assassinato em todo 2021

Correção
03/01/2022 - 4:33
Apesar de ser um crime letal intencional, o assassinato não foi classificado pela Polícia Civil como homicídio doloso e sim como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Dessa forma, apesar do caso, Ibiraçu ainda conseguiu fechar o ano sem homicídios. O texto foi corrigido.
Um idoso de 69 anos foi encontrado morto dentro de casa na tarde de sábado (11), na localidade de Palmeiras, zona rural de Ibiraçu, no Norte do Estado. Segundo a Polícia Civil, Geraldo Ferreira de Oliveira era dono de alguns imóveis alugados e teria sido assassinado por um dos inquilinos. Suspeito do crime, André Luis Neves de Lucas, de 46 anos, foi preso no domingo (12). Este foi o primeiro caso de assassinato registrado em 2021 no município.
Apesar de ser um crime letal intencional, o caso, porém, não foi classificado pela Polícia Civil como homicídio e sim como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ou seja, um crime diferente.
"Após o andamento das investigações e prisão do acusado, o referido caso passou a ser tratado como latrocínio, por orientação do delegado que preside o inquérito policial. Portanto, passa a ser um crime patrimonial e não homicídio doloso. Apesar de sair da estatística de homicídio, a morte dessa vítima continua contando como crime letal intencional (CLI), que engloba além de latrocínio e homicídio, a lesão corporal seguida de morte", informou a polícia em 3 de janeiro de 2022.
Assim sendo, a cidade ainda conseguiu, ao lado de outros cinco municípios, fechar 2021 sem homicídios, conforme divulgou a Secretaria de Segurança do Espírito Santo (Sesp) em 2 de janeiro de 2022.
O CRIME
A Polícia Militar informou que foi acionada por dois homens, um sobrinho e um irmão de Geraldo, que encontraram o idoso caído de costas no chão da cozinha de sua casa, todo ensanguentado e sem sinais vitais. Após chegarem ao local, os militares constataram que o homem já estava morto e acionaram a Polícia Civil.
O idoso tinha lesões na testa e na parte de trás da cabeça, segundo a corporação. A PM não informou o que causou os ferimentos em Geraldo, nem que horas o assassinato teria ocorrido.
Em relato aos policiais militares, familiares de Geraldo contaram que foram roubados de R$ 20 mil a R$ 30 mil em espécie que o idoso guardava dentro de casa, além de documentos pessoais e documentos de terrenos.
Em entrevista ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, o titular da Delegacia de Aracruz, delegado Leandro Sperandio, explicou que esse foi o primeiro assassinato registrado no município de Ibiraçu em 2021 e disse que o suspeito foi preso no domingo (12).
“Esse foi o primeiro assassinato no município neste ano. A Polícia Civil foi acionada no sábado e, já no domingo, conseguimos identificar o suspeito do crime e expedir um mandado de prisão preventiva, que foi cumprido”, informou.
De acordo com o delegado, a motivação do crime está relacionada a uma dívida do suspeito com a vítima. “O autor e a vítima já haviam se desentendido. O autor, que era inquilino do Geraldo, estava devendo três meses de aluguel no valor de R$ 500. Também acreditamos que o suspeito queria tomar posse de alguns imóveis que pertenciam à vítima”, disse.
Além das evidências já colhidas pela corporação, a Polícia Civil ainda investiga um áudio enviado por André para o celular de Geraldo após a sua morte. Segundo o delegado, no áudio, o suspeito fala: "A conta agora está zerada".
Segundo Leandro Sperandio, o suspeito está preso preventivamente no Centro de Detenção Provisória de Aracruz e deve ficar detido até o fim das investigações, com previsão de serem concluídas em 30 dias.
“Nós não temos dúvidas que o investigado é o autor do crime. Encontramos alguns objetos dele na cena do crime, e também temos evidências de que houve luta corporal entre os dois. E nós encontramos pertences que foram levados da casa da vítima, na residência do suspeito”, concluiu o titular da Delegacia de Aracruz.