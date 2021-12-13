Ibiraçu registra primeiro assassinato em todo 2021

Correção Apesar de ser um crime letal intencional, o assassinato não foi classificado pela Polícia Civil como homicídio doloso e sim como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Dessa forma, apesar do caso, Ibiraçu ainda conseguiu fechar o ano sem homicídios. O texto foi corrigido.

Um idoso de 69 anos foi encontrado morto dentro de casa na tarde de sábado (11), na localidade de Palmeiras, zona rural de Ibiraçu , no Norte do Estado. Segundo a Polícia Civil , Geraldo Ferreira de Oliveira era dono de alguns imóveis alugados e teria sido assassinado por um dos inquilinos. Suspeito do crime, André Luis Neves de Lucas, de 46 anos, foi preso no domingo (12). Este foi o primeiro caso de assassinato registrado em 2021 no município.

Apesar de ser um crime letal intencional, o caso, porém, não foi classificado pela Polícia Civil como homicídio e sim como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ou seja, um crime diferente.

"Após o andamento das investigações e prisão do acusado, o referido caso passou a ser tratado como latrocínio, por orientação do delegado que preside o inquérito policial. Portanto, passa a ser um crime patrimonial e não homicídio doloso. Apesar de sair da estatística de homicídio, a morte dessa vítima continua contando como crime letal intencional (CLI), que engloba além de latrocínio e homicídio, a lesão corporal seguida de morte", informou a polícia em 3 de janeiro de 2022.

O CRIME

Polícia Militar informou que foi acionada por dois homens, um sobrinho e um irmão de Geraldo, que encontraram o idoso caído de costas no chão da cozinha de sua casa, todo ensanguentado e sem sinais vitais. Após chegarem ao local, os militares constataram que o homem já estava morto e acionaram a Polícia Civil.

O idoso tinha lesões na testa e na parte de trás da cabeça, segundo a corporação. A PM não informou o que causou os ferimentos em Geraldo, nem que horas o assassinato teria ocorrido.

Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

Em relato aos policiais militares, familiares de Geraldo contaram que foram roubados de R$ 20 mil a R$ 30 mil em espécie que o idoso guardava dentro de casa, além de documentos pessoais e documentos de terrenos.

Em entrevista ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, o titular da Delegacia de Aracruz, delegado Leandro Sperandio, explicou que esse foi o primeiro assassinato registrado no município de Ibiraçu em 2021 e disse que o suspeito foi preso no domingo (12).

“Esse foi o primeiro assassinato no município neste ano. A Polícia Civil foi acionada no sábado e, já no domingo, conseguimos identificar o suspeito do crime e expedir um mandado de prisão preventiva, que foi cumprido”, informou.

De acordo com o delegado, a motivação do crime está relacionada a uma dívida do suspeito com a vítima. “O autor e a vítima já haviam se desentendido. O autor, que era inquilino do Geraldo, estava devendo três meses de aluguel no valor de R$ 500. Também acreditamos que o suspeito queria tomar posse de alguns imóveis que pertenciam à vítima”, disse.

Além das evidências já colhidas pela corporação, a Polícia Civil ainda investiga um áudio enviado por André para o celular de Geraldo após a sua morte. Segundo o delegado, no áudio, o suspeito fala: "A conta agora está zerada".

“Nós estamos em poder desse áudio enviado pelo autor e estamos investigando se ele quis dizer que realmente quitou as dívidas ou se ele quis dizer que foi um acerto de contas ao matar a vítima”, explicou.

Segundo Leandro Sperandio, o suspeito está preso preventivamente no Centro de Detenção Provisória de Aracruz e deve ficar detido até o fim das investigações, com previsão de serem concluídas em 30 dias.