Escola de Vitória reforça segurança após ameaça de ataque em rede social

Uma escola de Vitória teve a segurança reforçada na manhã desta segunda-feira (13) após receber uma ameaça de ataque no Instagram. Na publicação, o autor fez um comentário dizendo que mataria o máximo de estudantes com arma e canivete.

Escola de Vitória reforça segurança após ameaça em rede social Crédito: Reprodução

A Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Maria Stella de Novaes fica no bairro Grande Vitória e atende crianças e adolescentes de 6 a 15 anos. Neste domingo (12), a direção do colégio se deparou com a mensagem ameaçadora em uma postagem sobre o cancelamento das aulas da última sexta-feira (10).

No comentário, o perfil ameaça cometer o ataque nesta terça-feira (14). A conta não tem nenhuma publicação ou seguidores.

"Terça-feira eu entrarei, com um revólver 38, irei assassinar o maior número de alunos que eu conseguir, já aviso de imediato que irei levar vinte munições extras e, para garantir que ninguém saia vivo, levarei um canivete bem afiado", diz o comentário.

GUARDA PATRULHA ESCOLA

A direção da escola informou, em comunicado, que o comentário foi excluído. Ainda assim, acionou a Guarda Municipal e as autoridades responsáveis.

O comunicado afirma ainda que só seria permitida a entrada pelo portão menor, sob monitoramento dos guardas municipais, de plantão nos horários de movimentação.

Em nota, a Guarda Municipal informou que o caso está sendo apurado pela Gerência de Inteligência. Segundo a corporação, a direção da unidade de ensino registrou boletim unificado e agentes estão presentes nos horários de entrada e saída dos estudantes.

COMUNIDADE COM MEDO

Uma fonte local ouvida pela reportagem disse que o clima na escola é de ansiedade e medo. Apreensivos, muitos pais não levaram os filhos para o colégio nesta segunda-feira (13).

“Ficamos sabendo no domingo à noite. Houve um comunicado para os pais. O clima é de ansiedade. A gente nunca passou por isso, então ficamos muito apreensivos e inseguros”, diz.

POLÍCIA CIVIL VAI INVESTIGAR

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) iniciou diligências para apurar o caso e que não foi oficialmente comunicada sobre a suposta ameaça, pelos responsáveis pela escola. Veja a nota na íntegra:

A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) iniciou diligências para apurar o caso, ao tomar conhecimento do fato. Detalhes não serão repassados, em razão do caráter sigiloso da investigação.

A Polícia Civil esclarece que não foi oficialmente comunicada sobre a suposta ameaça, pelos responsáveis pela escola. A comunicação se dá a partir do registro do Boletim de Ocorrência, o que pode ser feito presencialmente, em qualquer delegacia, ou por meio da Delegacia Online.

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

O QUE DIZ A PREFEITURA DE VITÓRIA

Por meio de nota, a Secretaria de Educação de Vitória (Seme) informou que as aulas presenciais na EMEF Maria Stella de Novaes estão mantidas e que a Guarda Municipal de Vitória realiza o monitoramento da área.

A reportagem questionou sobre como está sendo feito o monitoramento, se a Polícia Civil foi acionada, e sobre a decisão de manter as aulas. O texto será atualizado caso as informações sejam enviadas.

OUTRO CASO DE AMEAÇA NO ES

A Gazeta, um adolescente de 13 anos, morador de Cariacica, f No início de dezembro, conforme mostrou reportagem de, um adolescente de 13 anos, morador de Cariacica, f oi alvo de uma operação com participação da Polícia Civil, suspeito de planejar um atentado em uma escola da Grande Vitória.

Segundo as investigações, que tiveram início no Serviço Secreto dos EUA , a ideia de cometer o crime surgiu após descontentamento pessoal do menor com a queda das notas na escola.