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Sinais de embriaguez

Motorista é detido após acidente com feridos em Colatina

Testemunhas relataram à PM que o condutor do Chevrolet Corsa Classic entrou na contramão, bateu contra uma moto e depois em um Volkswagen Voyage
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

13 dez 2021 às 08:45

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 08:45

Carro dirigido por motorista detido pela PM
Carro dirigido por motorista detido pela PM em Colatina Crédito: Divulgação/PM
Um motorista com sinais de embriaguez foi detido pela Polícia Militar após se envolver em um acidente com outros dois veículos na noite deste domingo (12) no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Colatina. Cinco pessoas ficaram feridas na batida, entre elas uma criança de um 1 ano e 5 meses. 
Testemunhas relataram à Polícia Militar que o condutor de um Chevrolet Corsa entrou na contramão, bateu contra uma moto e depois em um carro Volkswagen Voyage. 
Segundo informações da PM, o motorista confirmou aos policiais que havia ingerido bebida alcoólica no mesmo dia e não tinha habilitação para dirigir. O homem foi detido. Com dor no corpo e um ferimento na testa, ele precisou ser levado ao Hospital Silvio Avidos, em Colatina.
Bombeiros socorrendo vítimas do acidente em Colatina
Bombeiros socorrendo vítimas do acidente em Colatina Crédito: Divulgação/PM
No Volkswagen Voyage, além do condutor do carro, estavam uma mulher e a filha dela. A mãe foi socorrida com suspeita de luxação no ombro e foi levada para o Hospital Silvio Avidos. O motorista do Voyage também foi conduzido ao hospital. A bebê estava assustada e chorava muito. Ela foi encaminhada para o Hospital e Maternidade São José, na mesma cidade. 
O motociclista envolvido na batida foi levado para o hospital com suspeita de fratura na perna. 
A reportagem demandou a Polícia Civil. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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