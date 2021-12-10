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Roubo em supermercado

Com a ajuda de cães, moradores alcançam suspeitos de assalto em Colatina

Segundo informações da polícia, a dupla entrou em supermercado, anunciou o assalto e roubou R$ 2 mil. Em seguida, fugiu de moto e foi parada pelos animais
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

10 dez 2021 às 11:04

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 11:04

Local onde ocorreu o assalto em Colatina
Local onde ocorreu o assalto em Colatina Crédito: Wando Fagundes/TV Gazeta Noroeste
Moradores usaram cães para conseguir alcançar dois suspeitos de roubo na tarde desta quinta-feira (9) em Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo. O caso aconteceu após a dupla assaltar um supermercado no bairro Gordiano Guimarães. Os homens acabaram detidos pela Polícia Militar.
De acordo com informações da PM, dois homens entraram no estabelecimento comercial encapuzados - um deles estava armado -, levaram R$ 2 mil e fugiram do local em uma moto. 
Indignados com o crime, moradores seguiram a dupla e conseguiram pará-la com a ajuda de cães. A PM foi acionada e encaminhou os dois para a 15ª Delegacia Regional, em Colatina.
Segundo informações do boletim de ocorrência, o dinheiro roubado e a arma utilizada no crime ainda não foram encontrados. As buscas iniciais aconteceram à noite e em local de vegetação densa.
A reportagem solicitou informações à Polícia Civil. O texto será atualizado com a resposta. 
Com informações de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste

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