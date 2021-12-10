Com a ajuda de cães, moradores alcançam suspeitos de assalto em Colatina

Local onde ocorreu o assalto em Colatina Crédito: Wando Fagundes/TV Gazeta Noroeste

Moradores usaram cães para conseguir alcançar dois suspeitos de roubo na tarde desta quinta-feira (9) em Colatina , na Região Noroeste do Espírito Santo. O caso aconteceu após a dupla assaltar um supermercado no bairro Gordiano Guimarães. Os homens acabaram detidos pela Polícia Militar

De acordo com informações da PM, dois homens entraram no estabelecimento comercial encapuzados - um deles estava armado -, levaram R$ 2 mil e fugiram do local em uma moto.

Indignados com o crime, moradores seguiram a dupla e conseguiram pará-la com a ajuda de cães. A PM foi acionada e encaminhou os dois para a 15ª Delegacia Regional, em Colatina.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o dinheiro roubado e a arma utilizada no crime ainda não foram encontrados. As buscas iniciais aconteceram à noite e em local de vegetação densa.

A reportagem solicitou informações à Polícia Civil . O texto será atualizado com a resposta.