Carro de autoescola fica pendurado em avenida de Colatina

O motorista que dirigia o carro era Sammes Henrique Coelho, proprietário de um Centro de Formação de Condutores. Ele contou que chovia muito no momento do acidente.

“Eu estava saindo da aula teórica. Chovia muito, tinha baixa visibilidade. Estava em baixa velocidade. Perdi o controle da direção quando tentei frear em um quebra-molas e passei em um buraco, que furou um pneu do carro e quebrou a roda. O airbag diminuiu o impacto e eu consegui sair do veículo sem dificuldades. Foi um susto”, diz Coelho.