Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Susto", diz motorista

Carro de autoescola fica pendurado em avenida de Colatina

Motorista contou que perdeu o controle do veículo após não conseguir desviar de um buraco, por conta da forte chuva e a baixa visibilidade na pista
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

09 dez 2021 às 08:45

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 08:45

Carro fica suspenso e quase cai em Rio Doce
Acidente em Colatina Crédito: Reprodução/WhatsApp
Um carro ficou pendurado, em posição vertical, e quase caiu no Rio Doce após bater na grade de proteção da Avenida Beira-Rio, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de quarta-feira (8). Quando policiais militares chegaram ao local, não havia ocupantes no veículo, um Fiat Mobi.
O motorista que dirigia o carro era Sammes Henrique Coelho, proprietário de um Centro de Formação de Condutores. Ele contou que chovia muito no momento do acidente.
Carro bateu em grade de proteção e caiu próximo do rio
Carro bateu em grade de proteção e caiu próximo do rio Crédito: Reprodução/WhatsApp
“Eu estava saindo da aula teórica. Chovia muito, tinha baixa visibilidade. Estava em baixa velocidade. Perdi o controle da direção quando tentei frear em um quebra-molas e passei em um buraco, que furou um pneu do carro e quebrou a roda. O airbag diminuiu o impacto e eu consegui sair do veículo sem dificuldades. Foi um susto”, diz Coelho.
Ele não sofreu lesões e afirma ainda não ter estimativa do prejuízo da colisão. O carro será retirado na manhã desta quinta-feira (9).
Local onde carro caiu, na Avenida Beira-Rio
Local onde carro caiu, na Avenida Beira-Rio Crédito: Reprodução/WhatsApp

Veja Também

Acidente com carreta interdita parte da pista na ES 080, em Colatina

Homem é detido suspeito de incendiar casa de ex em Colatina

Renova recorre e moradores de Colatina ainda não receberam indenização

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato
Imagem de destaque
Trump concorda com cessar-fogo de 15 dias com Irã e diz que Estreito de Ormuz será reaberto
Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados