Acidente com carreta interdita parte da pista na ES 080, em Colatina

Uma carreta carregada com dois blocos de granito tombou na rodovia ES 080, em Colatina, por volta das 11h desta terça-feira (7). Segundo a Polícia Militar, o motorista sofreu escoriações leves e não precisou de atendimento médico. O Corpo de bombeiros também foi acionado e confirmou que não houve vítimas no acidente. Parte da pista, no sentido São Domingos do Norte, está interditada para a retirada da carga, que caiu na lateral da rodovia.
Com o tombamento, a parte da cabine do veículo se desprendeu da carroceria, que carregava uma das pedras. A PM não informou a dinâmica do acidente.
De acordo com a Polícia Militar, a interdição na pista não atrapalha o fluxo do trânsito no trecho, que segue normalmente. Uma guarnição da corporação segue no local para orientar os motoristas.
Mais informações em instantes.