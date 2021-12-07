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Veículo tombou

Acidente com carreta interdita parte da pista na ES 080, em Colatina

Carreta estava carregado com blocos de granito e um trecho da rodovia foi interditado para a retirada da carga. Segundo a PM, ninguém se feriu e a corporação orienta os motoristas no local
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

07 dez 2021 às 17:52

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 17:52

Carreta carregada com blocos de granito tomba da ES 080, em Colatina.
Carreta carregada com blocos de granito tombou na ES 080, em Colatina. Uma das pedras foi parar ao lado da rodovia Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma carreta carregada com dois blocos de granito tombou na rodovia ES 080, em Colatina, por volta das 11h desta terça-feira (7).  Segundo a Polícia Militar, o motorista sofreu escoriações leves e não precisou de atendimento médico. O Corpo de bombeiros também foi acionado e confirmou que não houve vítimas no acidente. Parte da pista, no sentido São Domingos do Norte, está interditada para a retirada da carga, que caiu na lateral da rodovia.
Com o tombamento, a parte da cabine do veículo se desprendeu da carroceria, que carregava uma das pedras. A PM não informou a dinâmica do acidente.
A carreta tombou em uma das faixas da ES 080, em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta
De acordo com a Polícia Militar, a interdição na pista não atrapalha o fluxo do trânsito no trecho, que segue normalmente. Uma guarnição da corporação segue no local para orientar os motoristas.
Mais informações em instantes.

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