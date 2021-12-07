Acidente deixa dois feridos na Rodovia do Contorno, na Serra

Um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta deixou dois feridos na manhã desta terça-feira (7), no quilômetro 277 da Rodovia do Contorno, na Serra. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).
A Eco101, concessionária que administra a via, foi ao local prestar atendimento. Uma faixa da rodovia no sentido Norte ficou interditada, mas foi liberada por volta das 8h.
Populares contaram à reportagem da TV Gazeta que a carreta branca não teria visto o caminhão vermelho, que seguia no sentido Serra, no Contorno, ocasionando a colisão.
Atualização
07/12/2021 - 8:22
Uma faixa da rodovia no sentido Norte, que ficou interditada, foi liberada por volta das 8h.