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Km 277

Acidente deixa dois feridos na Rodovia do Contorno, na Serra

Colisão envolveu uma carreta e um caminhão; as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), de acordo com a PRF
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 dez 2021 às 07:09

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 07:09

Acidente deixa dois feridos na Rodovia do Contorno, na Serra Crédito: Fabricio de Paula Moraes
Um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta deixou dois feridos na manhã desta terça-feira (7), no quilômetro 277 da Rodovia do Contorno, na Serra. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).
A Eco101, concessionária que administra a via, foi ao local prestar atendimento. Uma faixa da rodovia no sentido Norte ficou interditada, mas foi liberada por volta das 8h. 
Populares contaram à reportagem da TV Gazeta que a carreta branca não teria visto o caminhão vermelho, que seguia no sentido Serra, no Contorno, ocasionando a colisão. 

Atualização

07/12/2021 - 8:22
Uma faixa da rodovia no sentido Norte, que ficou interditada, foi liberada por volta das 8h.

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