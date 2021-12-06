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Susto

Vídeo: carro pega fogo na Rodovia do Contorno, em Cariacica

Incêndio em veículo aconteceu no final da tarde desta segunda-feira (6). Segundo a Eco101, não houve necessidade de interdição da via e ninguém se feriu
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

06 dez 2021 às 19:08

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 19:08

Um carro pegou fogo no km 285 da Rodovia do Contorno, em Cariacica, às 18h desta segunda-feira (6). Um motorista que passava pelo local registrou algumas imagens do veículo em chamas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes da corporação e da Eco101, concessionária responsável pela via, foram acionadas para a ocorrência. 
O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101 informou que recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) estão no local, além da PRF. Segundo a concessionária, não houve necessidade de interdição da via.

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