Vídeo: carro pega fogo na Rodovia do Contorno, em Cariacica

Um carro pegou fogo no km 285 da Rodovia do Contorno, em Cariacica, às 18h desta segunda-feira (6). Um motorista que passava pelo local registrou algumas imagens do veículo em chamas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes da corporação e da Eco101, concessionária responsável pela via, foram acionadas para a ocorrência.
O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101 informou que recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) estão no local, além da PRF. Segundo a concessionária, não houve necessidade de interdição da via.