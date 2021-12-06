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Manhã de segunda

Terceira Ponte: dois acidentes em 5 minutos complicam trânsito

Primeiro acidente aconteceu às 9h15 e o segundo às 9h20; pista chegou a ser parcialmente interditada, mas já foi liberada
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

06 dez 2021 às 10:11

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 10:11

Acidentes deixaram trânsito complicado na Terceira Ponte nesta segunda-feira (6)
Acidentes deixaram trânsito complicado na Terceira Ponte nesta segunda-feira (6) Crédito: Reprodução/Rodosol
Dois acidentes foram registrados na Terceira Ponte na manhã desta segunda-feira (6). Um acidente envolveu dois carros, enquanto o outro aconteceu entre um carro e uma motocicleta. Em ambos, uma pista no sentido Vitória teve de ser interditada, causando trânsito no trecho, mas a via já está completamente liberada.
De acordo com a Rodosol, concessionária que administra a Terceira Ponte, o primeiro acidente aconteceu próximo das 9h15, entre dois carros. Os veículos, porém, não ficaram muito danificados e puderam seguir para a delegacia para que o boletim de ocorrência fosse registrado.
No segundo acidente, ainda conforme a Rodosol, um carro e uma motocicleta bateram por volta das 9h20. O motociclista teve ferimentos leves, mas recusou ser levado ao hospital.
A Rodosol alertou que o trânsito no sentido Vila Velha para Vitória segue movimentado, por conta do reflexo dos acidentes. A concessionária ressaltou, porém, que as duas pistas estão completamente liberadas.

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