Terceira Ponte: dois acidentes em 5 minutos complicam trânsito

Dois acidentes foram registrados na Terceira Ponte na manhã desta segunda-feira (6). Um acidente envolveu dois carros, enquanto o outro aconteceu entre um carro e uma motocicleta. Em ambos, uma pista no sentido Vitória teve de ser interditada, causando trânsito no trecho, mas a via já está completamente liberada.
De acordo com a Rodosol, concessionária que administra a Terceira Ponte, o primeiro acidente aconteceu próximo das 9h15, entre dois carros. Os veículos, porém, não ficaram muito danificados e puderam seguir para a delegacia para que o boletim de ocorrência fosse registrado.
No segundo acidente, ainda conforme a Rodosol, um carro e uma motocicleta bateram por volta das 9h20. O motociclista teve ferimentos leves, mas recusou ser levado ao hospital.
A Rodosol alertou que o trânsito no sentido Vila Velha para Vitória segue movimentado, por conta do reflexo dos acidentes. A concessionária ressaltou, porém, que as duas pistas estão completamente liberadas.