Ciclista morre em acidente envolvendo carreta na BR 101, em Iconha

Um ciclista morreu em um acidente envolvendo a moto em que ele estava e uma carreta na noite de sábado (4), na BR 101, em Iconha, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o jovem de 21 anos morreu na hora. A reportagem questionou sobre a dinâmica do acidente, mas a corporação informou somente que foi uma colisão entre os dois veículos.
Segundo a PRF, a carreta seguia no sentido do trevo de Anchieta. O nome da vítima não foi divulgado e as causas do acidente também não foram informadas. O motorista da carreta não teve ferimentos.
De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a rodovia, o acidente ocorreu por volta de 23h, no km 371,8. Uma das faixas ficou interditada até 2h15 da madrugada deste domingo (5).
Para atendimento à ocorrência, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além de PRF e Polícia Civil.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil para saber detalhes sobre o acidente, mas a corporação informou em nota, por meio da assessoria de imprensa, que “durante finais de semana, feriados e pontos facultativos a assessoria só tem acesso às ocorrências e autuações do plantão vigente das delegacias”.