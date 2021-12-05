Dono de bar é assassinado em Marataízes; bandidos atiraram no peito

Um proprietário de bar em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, foi morto a tiros na noite deste sábado (4). Daniel dos Santos, de 57 anos, estava em seu estabelecimento comercial, no bairro Cidade Nova, no momento do crime. Ele chegou a ser socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento do município, mas morreu antes de dar entrada na unidade hospitalar.
Testemunhas contaram para a Polícia Militar que dois homens encapuzados chegaram no bar por volta de 19h30. Eles estavam em um Gol modelo antigo de cor azul e atiraram no empresário. Em seguida, os bandidos fugiram. Daniel tinha duas perfurações no peito, de acordo com as autoridades.
Uma viatura da PM chegou a fazer buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados. Os socorristas localizaram um projétil, calibre ainda não identificado, que foi entregue na delegacia de plantão, na cidade de Itapemirim, para ser periciado.
Por meio de nota a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Marataízes e detalhes do caso não serão divulgados, por enquanto. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.