Dono de bar é assassinado em Marataízes; bandidos atiraram no peito

Uma viatura da PM chegou a fazer buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados. Os socorristas localizaram um projétil, calibre ainda não identificado, que foi entregue na delegacia de plantão, na cidade de Itapemirim, para ser periciado.

Por meio de nota a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Marataízes e detalhes do caso não serão divulgados, por enquanto. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.