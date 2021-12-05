Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Dono de bar é assassinado em Marataízes; bandidos atiraram no peito

Daniel chegou a ser socorrido e levado para uma unidade de saúde da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo as autoridades, suspeitos do crime conseguiram fugir
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

05 dez 2021 às 11:21

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 11:21

Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim
Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul
Um proprietário de bar em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, foi morto a tiros na noite deste sábado (4). Daniel dos Santos, de 57 anos, estava em seu estabelecimento comercial, no bairro Cidade Nova, no momento do crime. Ele chegou a ser socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento do município, mas morreu antes de dar entrada na unidade hospitalar.
Testemunhas contaram para a Polícia Militar que dois homens encapuzados chegaram no bar por volta de 19h30. Eles estavam em um Gol modelo antigo de cor azul e atiraram no empresário. Em seguida, os bandidos fugiram. Daniel tinha duas perfurações no peito, de acordo com as autoridades.
Uma viatura da PM chegou a fazer buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados. Os socorristas localizaram um projétil, calibre ainda não identificado, que foi entregue na delegacia de plantão, na cidade de Itapemirim, para ser periciado.
Por meio de nota a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Marataízes e detalhes do caso não serão divulgados, por enquanto. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Veja Também

Marataízes retoma projeto de banho de mar para pessoas com deficiência

Força da maré ajuda a destruir quiosque em Marataízes

Vídeo: volume de chuva faz Lagoa do Siri se romper em Marataízes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

homicídio Marataízes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados