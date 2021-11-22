Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em dezembro

Marataízes retoma projeto de banho de mar para pessoas com deficiência

O Praia Para Todos, um apoio para que pessoas com deficiência física, idosos ou os que tiverem dificuldade de locomoção possam tomar banho de mar, volta a funcionar em 3 de dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2021 às 16:51

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 16:51

A Prefeitura de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, vai retomar o projeto Praia Para Todos e ofertar apoio para que pessoas com deficiência física, idosos ou os que tiverem dificuldade de locomoção possam tomar banho de mar no balneário. A iniciativa terá início no próximo dia 3 de dezembro, na Praia Central.
Município vai promover banho de mar para pessoas com dificuldades de locomoção
Marataízes vai retomar projeto "Praia Para Todos", que promove banho de mar para pessoas com dificuldades de locomoção Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Marataízes
Segundo a prefeitura, o projeto vai funcionar de terça-feira a domingo, das 8h às 12h, em dois locais: próximo ao Primeiro Píer, que possui uma área protegida das ondulações mais fortes; e perto da Praça Central, com estrutura de estacionamento e acessibilidade.
O atendimento ocorrerá mediante agendamento (em número de telefone que será divulgado em breve), e será exigido comprovante de vacinação, além de serem seguidos todos os protocolos sanitários de segurança.
Segundo o Secretário de Esporte e Lazer de Marataízes, Robson Seyr, a data escolhida para reinício do projeto foi 3 de dezembro por se tratar do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, uma data emblemática criada pela ONU para promover uma maior compreensão dos assuntos referente à deficiência e para mobilizar a defesa da dignidade, dos direitos e do bem-estar das pessoas.
O projeto, que havia sido paralisado temporariamente devido à pandemia da Covid 19, é uma parceria das secretarias de Esporte e Lazer, de Saúde e de Defesa Social. A iniciativa conta com estrutura para atendimento aos usuários, como esteiras de acessibilidade, cadeiras anfíbias e veículo adaptado. A equipe é formada por profissionais de Educação Física, guarda-vidas e fisioterapeutas.

Veja Também

Maior cidade do ES lidera casos de disputa de terra

Muro cai e parte de rua desmorona em Cachoeiro

Vídeo: turista registra força da água na Cachoeira da Fumaça

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

litoral Marataízes Acessibilidade Pessoas com Deficiência (PcD)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Em missa no Convento, padre critica ações policiais no ES
Imagem de destaque
Trump e o papa: a guerra de farpas entre os dois americanos mais poderosos do mundo
Imagem de destaque
Adolescente é baleado após sair escondido com moto na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados