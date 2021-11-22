Marataízes retoma projeto de banho de mar para pessoas com deficiência

A Prefeitura de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, vai retomar o projeto Praia Para Todos e ofertar apoio para que pessoas com deficiência física, idosos ou os que tiverem dificuldade de locomoção possam tomar banho de mar no balneário. A iniciativa terá início no próximo dia 3 de dezembro, na Praia Central.
Segundo a prefeitura, o projeto vai funcionar de terça-feira a domingo, das 8h às 12h, em dois locais: próximo ao Primeiro Píer, que possui uma área protegida das ondulações mais fortes; e perto da Praça Central, com estrutura de estacionamento e acessibilidade.
O atendimento ocorrerá mediante agendamento (em número de telefone que será divulgado em breve), e será exigido comprovante de vacinação, além de serem seguidos todos os protocolos sanitários de segurança.
Segundo o Secretário de Esporte e Lazer de Marataízes, Robson Seyr, a data escolhida para reinício do projeto foi 3 de dezembro por se tratar do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, uma data emblemática criada pela ONU para promover uma maior compreensão dos assuntos referente à deficiência e para mobilizar a defesa da dignidade, dos direitos e do bem-estar das pessoas.
O projeto, que havia sido paralisado temporariamente devido à pandemia da Covid 19, é uma parceria das secretarias de Esporte e Lazer, de Saúde e de Defesa Social. A iniciativa conta com estrutura para atendimento aos usuários, como esteiras de acessibilidade, cadeiras anfíbias e veículo adaptado. A equipe é formada por profissionais de Educação Física, guarda-vidas e fisioterapeutas.