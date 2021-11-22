Muro cai e parte de rua desmorona em Cachoeiro

Muro cai e parte de rua desmorona após chuva em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Thales Rodrigues

Após dias de chuva em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , o tempo fechado deu uma trégua nesta segunda-feira (22). Porém, por conta do solo encharcado, um muro e parte de uma rua cederam no bairro Recanto. A terra foi parar nos fundos da casa de uma moradora. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A técnica de enfermagem Marta Camacho amanheceu nesta segunda-feira apreensiva. Parte da Rua José Batista, no Recanto, cedeu e a terra parou nos fundos da casa dela. O local foi interditado pela Defesa Civil.

“Em 2015, os moradores acionam a Defesa Civil. Anos depois, eu também, falando do risco de deslizamento. Moro aqui há quase 20 anos e nunca passei por isso. Nunca imaginei passar noites de terror como passamos. Meu filho mora aqui, o vizinho de baixo é cadeirante. Os moradores passaram a noite tirando terra e com medo de descer tudo na nossa cabeça, árvore, asfalto”, disse Marta, em entrevista ao repórter Thales Rodrigues, da TV Gazeta Sul, na manhã desta segunda.

Segundo a Defesa Civil, existe risco de novos deslizamentos na rua e, por causa disso, os moradores de uma casa no local foram orientados a não usar os cômodos dos fundos.

Os moradores precisaram tirar os carros da garagem para diminuir o peso sobre a rua. A prefeitura informou que uma equipe da Secretaria de Manutenção e Serviço irá ao local para analisar a situação e o que pode ser feito.

NÍVEL DO RIO

No domingo (21), cinco ruas do distrito de Pacotuba, em Cachoeiro, amanheceram alagadas. O Rio Itapemirim transbordou durante a madrugada e, ao meio-dia, ele chegou a 2,30 metros acima do normal. Um abrigo foi preparado no distrito, mas não precisou ser utilizado.