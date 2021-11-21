Parte de avenida em Cachoeiro é interditada por causa de alagamento

Beira Rio - Interditada Crédito: Divulgação - Guarda Municipal

A Avenida Beira Rio, uma das mais importantes de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, está interditada desde as 6h deste domingo (21) por causa de um ponto de alagamento embaixo da Ponte de Ferro. Com isso, os veículos ficam impossibilitados de passar.

Uma equipe da Guarda Municipal atua no local para impedir que os motoristas passem e ainda orientar por quais ruas devem passar. De acordo com a Defesa Civil, uma equipe atua no acionamento da bomba para retirar a água da via e liberar o tráfego de veículos no local no decorrer do dia.

MAIS ALAGAMENTO

Alagamento - Pacotuba Crédito: Internauta - Thalles Adame

O distrito de Pacotuba também registra pontos de alagamento na manhã deste domingo. De acordo com a Defesa Civil, são pelo menos cinco ruas afetadas.

Uma delas é a Rua Francisco Pereira Bastos, onde mora o Thales Adame. “Aqui em casa, como é alto, ainda não entrou água, mas na parte baixa a água já esta entrando na casa das pessoas”, contou.