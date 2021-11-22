Vídeo: turista registra força da água na Cachoeira da Fumaça

A chuva do último fim de semana aumentou o nível os rios na Região do Caparaó e proporcionou um visual deslumbrante no Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça, no município de Alegre.
As imagens foram registradas na tarde deste domingo (21) pelo turista Mateus Kercovsky, que é do município da Serra. Ele disse que teve muita dificuldade para gravar por causa da força da água e do vento.
“Imaginava que ela estaria com muita água devido aos rios muito cheios, mas me surpreendeu. Fiquei encantado com o visual”, disse o turista. Para ele, a cachoeira é mais bonita do Estado.
Apesar do volume de água, o parque permaneceu aberto aos visitantes, respeitando os protocolos contra a Covid. O gestor do parque, Leoni Soares Contaifer, conta que apesar do volume, o fenômeno é normal quando há chuvas intensas na região.
"Choveu bastante na cabeceira do rio, em Ibitirama, Iúna e Irupi, e é normal que a cachoeira aumente o volume. O parque não fecha, mas orientamos os visitantes a não ir muito próximo e as medidas de segurança", explicou.
O PARQUE
Segundo o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), o Parque da Cachoeira da Fumaça protege nascentes e remanescentes florestais de parte da bacia hidrográfica do Rio Braço Norte Direito, um dos principais afluentes do Rio Itapemirim.
O parque possui este nome pela presença da exuberante cachoeira de 144 metros de altura, considerada a maior do Espírito Santo com água perene. Devido ao seu volume e força, a queda d' água ao se chocar contra as rochas, forma uma nuvem de gotículas que mais parece uma nuvem de "fumaça".