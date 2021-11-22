Vídeo: turista registra força da água na Cachoeira da Fumaça

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Região do Caparaó e proporcionou um visual deslumbrante no Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça, no município de A chuva do último fim de semana aumentou o nível os rios nae proporcionou um visual deslumbrante no Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça, no município de Alegre

As imagens foram registradas na tarde deste domingo (21) pelo turista Mateus Kercovsky, que é do município da Serra . Ele disse que teve muita dificuldade para gravar por causa da força da água e do vento.

Cachoeira da Fumaça em Alegre Crédito: Montagem| Mateus Kercovsky

“Imaginava que ela estaria com muita água devido aos rios muito cheios, mas me surpreendeu. Fiquei encantado com o visual”, disse o turista. Para ele, a cachoeira é mais bonita do Estado.

Apesar do volume de água, o parque permaneceu aberto aos visitantes, respeitando os protocolos contra a Covid. O gestor do parque, Leoni Soares Contaifer, conta que apesar do volume, o fenômeno é normal quando há chuvas intensas na região.

"Choveu bastante na cabeceira do rio, em Ibitirama, Iúna e Irupi, e é normal que a cachoeira aumente o volume. O parque não fecha, mas orientamos os visitantes a não ir muito próximo e as medidas de segurança", explicou.

O PARQUE

Segundo o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) , o Parque da Cachoeira da Fumaça protege nascentes e remanescentes florestais de parte da bacia hidrográfica do Rio Braço Norte Direito, um dos principais afluentes do Rio Itapemirim.