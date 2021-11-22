Vídeo: chuva faz cachoeira reaparecer no Noroeste do ES

Uma bela imagem que a natureza pode proporcionar. A chuva na Região Noroeste do Espírito Santo formou uma cachoeira, na localidade de Denzol, em Barra de São Francisco, no limite com Ecoporanga. O registro foi feito no último fim de semana.
Morador da região desde quando nasceu, o produtor rural Ronny Biazatti, de 33 anos, explicou que após o período de seca mais intensa, nos últimos anos, a água parou de cair. Com o registro de chuva, em outubro ela voltou a encantar.
“Lá em cima tem uma vegetação e do outro lado da pedra é possível subir. Algumas pessoas filmaram com drones. É uma cachoeira que depende da chuva e ainda dá para tomar banho, porque tem uma pequena lagoa lá embaixo”, disse Biazatti.
Ele conta que, antes de 2013, sempre caía ao menos um fio de água na cachoeira. Agora, ela tem a queda de água de maneira intermitente e dependente da chuva. Quem quiser chegar até lá para vê-la, pode ter acesso pelo distrito de Santa Terezinha, em Ecoporanga.