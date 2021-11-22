Queda espetacular

Vídeo: chuva faz cachoeira reaparecer no Noroeste do ES

Após a intensificação da seca, nos últimos anos, a água parou de cair na localidade de Denzol. Com o registro de chuvas, a cachoeira voltou a encantar
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

22 nov 2021 às 09:45

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 09:45

Uma bela imagem que a natureza pode proporcionar. A chuva na Região Noroeste do Espírito Santo formou uma cachoeira, na localidade de Denzol, em Barra de São Francisco, no limite com Ecoporanga. O registro foi feito no último fim de semana. 
Morador da região desde quando nasceu, o produtor rural Ronny Biazatti, de 33 anos, explicou que após o período de seca mais intensa, nos últimos anos, a água parou de cair. Com o registro de chuva, em outubro ela voltou a encantar. 
Queda de água em cachoeira, na localidade de Denzol Crédito: Ronny Biazatti
“Lá em cima tem uma vegetação e do outro lado da pedra é possível subir. Algumas pessoas filmaram com drones. É uma cachoeira que depende da chuva e ainda dá para tomar banho, porque tem uma pequena lagoa lá embaixo”, disse Biazatti.
Ele conta que, antes de 2013, sempre caía ao menos um fio de água na cachoeira. Agora, ela tem a queda de água de maneira intermitente e dependente da chuva. Quem quiser chegar até lá para vê-la, pode ter acesso pelo distrito de Santa Terezinha, em Ecoporanga.

Tópicos Relacionados

Barra de São Francisco
